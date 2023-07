To, že se v Pardubicích daří vrhačským disciplínám dokazuje hned dvojice atletů tamní Hvězdy, která reprezentovala Česko na mistrovství Evropy družstev v atletice. Byli jimi kladiváři Jan Doležálek a Adéla Korečková a oba si zapsali premiéru v reprezentačním týmu v kategorii dospělých.

Kladiváři Jan Doležálek a Adéla Korečková prokázali na mistrovství Evropy týmů kvality pardubické vrhačské školy. | Foto: Hvězda Pardubice

Evropský šampionát družstev se konal v polském městě Chorzów. Český tým patřil do první divize, kde společně soupeří šestnáct nejlepších týmů Evropy, a proto i výkonnost v jednotlivých disciplínách bývá na velmi vysoké úrovni. Naši sportovci to tedy opravdu neměli snadné.

Nejprve se v kladivářském sektoru představila Adéla Korečková. Na Adéle se asi projevila nervozita z první velké soutěže dospělých a po dvou úvodních nezdařených pokusech zapsala ve třetí sérii pokus dlouhý 58,37 metrů, se kterým obsadila 15. místo.

Její tréninkový kolega ze skupiny trenérky Ivy Tlapákové Jan Doležálek se představil na mezinárodní scéně velmi dobře. Hned v úvodním pokusu předvedl hod za 70 metrů (70,47 m) a zajistil si tak postup do finále z osmé pozice. Ta mu zůstala až do konce závodu, ale Honza mohl být určitě spokojený, protože za sebou nechal mnohem zkušenější atlety s lepšími osobními rekordy.

A jak hodnotí vystoupení svých svěřenců trenérka Iva Tlapáková? „Honza potvrdil zlepšující se formu před blížícím se mistrovstvím Evropy do dvaadvaceti let, které se uskuteční v polovině července ve Finsku a porazil i daleko zkušenější závodníky, takže jeho vystoupení na ME družstev musím hodnotit velmi kladně. U Adély nebyl výkon úplně optimální. Měla teď náročné období, kvůli závěrečným zkouškám na vysoké škole a nástupu do práce na ni byla znát únava. A byl to její první start mezi dospělými na vrcholné soutěži. Důležité je že zapsala platný pokus a přinesla českému týmu potřebné body.

V celkovém součtu bodů všech týmů si český tým vybojoval skvělé deváté místo a zajistil si tak i pro příští rok start v elitní divizi v konkurenci nejlepších zemí. (yak, rh)