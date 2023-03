Už se to nedalo poslouchat… Pardubičtí basketbalisté, kteří vstoupili do nadstavbové části třemi vítězstvími, poté pětkrát za sebou prohráli. Černou sérii zlomili až v Ústí nad Labem. Pandy zdolali 98:85.

Beksa zlomila černou sérii pěti proher na půdě Ústí nad Labem. | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Tři čtvrtiny se utkání vyvíjelo jako na houpačce. V polovině třetího kvartálu se Beksa trhla a domácí ji už do svých pastí nechytili.

„Chtěl bych pogratulovat svým hráčům, kteří věřili, že i přes to, že máme nějaké zdravotní potíže, mohou vyhrát zápas proti tak dobrému týmu, jakým je Ústí,“ předesílá trenér Dino Repeša.

Jeho týmu se nevšedně dařilo střelecky. A to tak, že zaznamenal druhý nejvyšší počet bodů v celé sezoně!

„Jednalo se o devátý zápas ve skupině A1. V sedmi předchozích jsme byli nejhorším týmem ve střelbě. Teď to bylo o dost lepší. Zapsali jsme dvacet asistencí a měli úspěšnost 44 procent z trojek. To je vždy klíčové číslo,“ podotýká chorvatský kouč.

Jeho tým oživil myšlenky na možnost zahajovat čtvrtfinálovou sérii doma.

„Je to jen jeden zápas, není to nic speciálního. Máme před sebou pět dalších, v nichž se budeme snažit vyhrát každý. Protože o čtvrté místo to bude ještě velká bitva,“ má jasno Repeša.

Toho jistě potěšil výkon obou jeho rozehrávačů. Tomáš Vyoral a Nick Neal pomohli týmu shodně čtyřiadvaceti body.

„Zápas nebyl vůbec lehký. Hlavně po psychické stránce. Prohráli jsme pětkrát v řadě a to je strašně jednoduché mít hlavu dole. My ale drželi pohromadě a zůstali pozitivní. Nechali jsme sice Ústí párkrát jednoduše skórovat, ale hráli jsme jako tým. Mluvili na sebe v obraně a v útoku byli trpěliví. Splnili jsme vytyčený herní plán. Je to pro nás velká výhra, kterou jsme hodně potřebovali,“ zdůrazňuje Nick Neal.