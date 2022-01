„Po výhře nad Opavou jsme v dobrém rozpoložení. Troufám si říci, že jsme hráli hodně dobře. Nebylo to vítězství se štěstím, ale zasloužené,“ tvrdí pardubický asistent Adam Konvalinka. .

„Co se týče Kolína, v letošní sezoně má lehce obměněnou sestavu, ale jádro zůstává stejné: Adam Číž, Jirka Jelínek, teď hraje ve vynikající formě Kuba Petráš… Myslím, že jim trochu chybí DuBose, který odešel do Jindřichova Hradce, takže hrají v užší rotaci, ale rozhodně jsou nebezpeční. Hrají ve svém vlastním, specifickém tempu, kdy se do ničeho bezhlavě neženou a připravují si akce tak, aby zakončoval Adam Číž. Bude to oříšek, ale věřím, že když budeme hrát dostatečně agresivně, ve svém tempu a dle pravidel, která si řekneme, tak můžeme pomýšlet na vítězství,“ přemítá pardubický kouč.

Je to on, kdo táhne pardubické basketbalisty po výměně letopočtů. Když to v týmu drhne, zvedne prapor a dovede ho k vítězství. Přesně to je vizitka Tomáš Vyorala.

„Kolín je hodně útočně zaměřený tým. Když mu to v útoku nejde, neříkám, že je to pro soupeře snadné, ale cesta k vítězství je v takovém případě určitě snazší. Takže musíme bojovat a hrát takovou obranu, jako ve druhém poločase proti Opavě,“ nabádá pardubický rozehrávač.

Nová posilující dávka proti covidu? Hrajeme spolu za Pardubice

Beksa v posledních týdnech zpevnila obranu a už tak nemusí dávat tolik bodů. Nicméně se jí daří i na útočné polovině kurtu.

„Nechci říkat, že bychom měli dávat v každém zápase sto bodů, ale v útoku nám to teď klape. Obrana je pro nás prioritní. Po Novém roce jsme celý tým dobře nastartovaní, tak proč toho nevyužít i s Kolínem?“ klade si řečnickou otázku Vyoral.

Ať na palubovce zvítězí ten či onen, Kolín už si připsal jednu výhru. Kvůli projektu Hrajeme spolu za Pardubice se totiž vzdal domácího prostředí. A také druhé vzájemné utkání v základní části odehraje v Pardubicích.

Klapka: Hrajeme spolu za Pardubice poosmé

Utkání Pardubice versus Kolín se odehraje v rámci osmého ročníku projektu Hrajeme spolu za Pardubice. Předcházet mu bude hodinový koncert Komorní filharmonie Pardubice a tenoristy Štefana Margity, program začne úvodním vystoupením Taneční školy InDance v 16:30. Finanční výtěžek z prodeje vstupenek do enteria areny a z prodeje virtuálních vstupenek bude věnován ve prospěch jeden a půlroční Elinky Holíkové z Pardubic, která trpí spinální svalovou atrofií. Na místě budou vstupenky k dispozici od 15:30, s ohledem na sníženou kapacitu bude u pokladny v enteria areně v prodeji 200 ks vstupenek. Virtuální vstupenky lze stejně jako ty přímo do arény zakoupit v síti Ticketportal, a to i v průběhu celé akce.