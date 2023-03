Duel poražených. Alespoň, co se středečních zápasů týče. Nymburk utrpěl svoji již devátou, ano vidíte dobře, devátou prohru v Kolíně. Pardubice vybouchly na domácí palubovce s Děčínem. Táhnou tak dvě prohry v řadě a budou se muset co ohánět, aby po sobotě platila jejich aktivní bilance z nadstavbových bojů. Před nezdary totiž třikrát za sebou zvítězily. A vypadly z první čtyřky, která zaručuje vstup do play off z domácího kurtu.

Nick Neal se snaží probít děčínskou obranou. Teď ho čeká premiérový střet s Nymburkem. | Foto: Milan Křiček

7. kolo nadstavbové části Kooperativa NBL - skupina A1

ERA Basketball Nymburk (2. místo, 19 výher/9 proher) - BK KVIS Pardubice (5. místo, 16 výher/11 proher)

Sobota 15:00, Sportovní centrum ČUS, Nymburk

Pardubická rotace se znovu bude točit bez jednoho z klíčových mužů sestavy. Petr Šafarčík musel pod kudlu… Jeho zranění, k němuž došlo v průběhu únorového reprezentačního bloku, je vážnější, než po prvotním „ohledání“.

"Peca utrpěl v utkání s Černou Horou úder do ruky. Ihned po návratu do Česka absolvoval prvotní vyšetření, které vyloučilo zlomeninu. Nicméně následná vyšetření ukázala, že má utržený vaz mezi malíčkem a prsteníčkem. To si vyžádalo okamžitý chirurgický zákrok, který podstoupil ve středu," vysvětlil dlouhodobější absenci Šafarčíka sportovní ředitel Radek Nečas a neopomněl dodat: "Přejeme Pecovi úspěšnou rekonvalescenci, jejíž předpokládaná délka činí šest až osm týdnů."

Mnohem lepší práci

Kromě Petra Šafarčíka opět nezasáhne do utkání ani David Pekárek. Jejich body týmu citelně chybí. V Brně i proti Děčínu jen tak tak, že přelezli sedmdesátku. To na Nymburk stačit nemůže. Pravda, po vánočních svátcích Beksa dobyla halu ve sportovním centrum ČUS (76:68). V tu dobu byl ale český dlouholetý mistr v menším rozkladu…

“Nymburk je momentálně o dost lepším týmem. Přišli tam nějací noví hráči, celkově hraje lépe. Dominuje na útočném doskoku a hraje rychle dopředu. Podobně jako Děčín, který nám dal ve středu 26 bodů z protiútoků. Takže v přechodu z útoku do obrany musíme odvést mnohem lepší práci,“ má jasno pardubický trenér Dino Repeša.

Nymburk je jednou poprvé…

Z nejhoršího výkonu sezony si velkou hlavu nedělal. Naopak snaží se na svět dívat pozitivně.

„V minulém kole jsme prohráli, ale život přináší dost horších věcí, než prohrát zápas. Čeká nás nový den a musíme pokračovat dál. V současné zdravotní situaci je pro nás každé utkání velice těžké, ale musíme bojovat až do konce. Zkrátka dát do toho naprosté maximum a zkusit překvapit,” burcuje chorvatský kouč.

Eso, které vytáhne na Nymburk se jmenuje Nick Neal. V utkání s Děčínem byl jedním ze dvou tahounů povadlého týmu.

“Já osobně jsem proti Nymburku ještě nehrál, ale co jsem slyšel od spoluhráčů a podle toho, co jsem viděl, očekávám náročný zápas. Domácí hrají velmi agresivně v obraně, mají rychlou přechodovou fázi a v útoku si dobře půjčují míč. My se ale potřebujeme soustředit spíš sami na sebe, na naši hru,“ podotýká Neal.

A nabízí pověstné americké sebevědomí.

„Je dobře, že po prohře s Děčínem hrajeme hned třetí den, a nezbývá nám tak nic jiného, než ji hodit za hlavu a soustředit se na Nymburk. My, co jsme zdraví, musíme v každém případě předvést mnohem lepší výkon než ve středu a zabojovat o vítězství,” velí rozehrávač made in USA.