Zajímavostí je skutečnost, že profesionálové necílili do svých řad. Fotbalisté totiž volili hokejisty a hokejisté naopak fotbalistu. Z desítky nominovaných dostalo minimálně jeden hlas devět z nich.

Proč padla jeho volba právě na fotbalistu londýnského West Hamu, to vysvětluje třeba kapitán pardubických florbalistů Radek Formánek. „Jednoznačně je to momentálně náš nejlepší fotbalista, který potvrzuje, že když člověk dře, tak muže dokázat cokoliv. Snad pohádka kluka z Havlíčkova Brodu bude pokračovat ještě pár sezón a usadí se v týmu světového věhlasu.“ Jeho spoluhráč z týmu Sokolů Přemek Pakosta doplnil: „Výborně se popasoval s novým angažmá na ostrovech a okamžitě zaujal místo v základní sestavě Kladivářů, kde patří mezi hlavní tahouny týmu. Je to rozdílový hráč i pro českou reprezentaci. Přestože hraje jako defenzivní záložník, má na svém kontě poměrně dost branek a není divu, že s jeho aktuální formou se o něho zajímají velké kluby. Fandím mu a přeju mu mnoho úspěchů v kariéře a ať dál dělá radost celému národu.“ A ještě jeden hlas na podporu Tomáše Součka, tentokrát z Křižanovic od tamního fotbalisty Ondřeje Pilaře: „Skromný kluk, který dokazuje, že poctivostí a tvrdou prací se může i při troše štěstí dostat každý tam, kam chce. Nebál se vystoupit ze své komfortní zóny, kterou ve Slavii měl, přijal výzvu v podobě přestupu do nejlepší fotbalové ligy světa, kde dokazuje, že patří mezi nejlepší defenzivní záložník. V současnosti jeden z nejznámějších českých sportovců na celém světě.“

Ale nejen Tomáš Souček zaujal sportovce z kraje, což potvrdil svým vyjádřením například basketbalový trenér a manažer z Litomyšle Martin Šorf: „Těžká to otázka s ohledem na bláznivý rok, co máme za sebou. V loňském roce to bylo tedy snadnější, tam byl Tomáš Satoranský jasná volba. Ale letos bych to viděl na jednoho z nominovaných hokejistů z NHL. David měl úchvatnou sezonu, ale spíše řádil v základní části a tím i hodně v roce 2019. Naopak v roce 2020, o který tu jde, se v play off hodně dařilo Ondřeji Palátovi, který vlastně velkou měrou pomohl k zisku Stanley Cupu, a proto bych zvolil právě Paláta.“

Jak hlasovalo 50 sportovců z Pardubického kraje:



Marek Boháč, fotbal, FK Pardubice – David Pastrňák

Jan Prosek, fotbal, FK Pardubice – Tomáš Souček

Michal Petráň, fotbal, FK Pardubice – Tomáš Souček

Martin Šejvl, fotbal, FK Pardubice – David Pastrňák

Martin Toml, fotbal, FK Pardubice – David Pastrňák

Tomáš Čelůstka, fotbal, FK Pardubice – Ondřej Palát

Jan Zdráhal, hokej, HC Dynamo Pardubice – Markéta Davidová

Jan Kolář, hokej, HC Dynamo Pardubice – Tomáš Souček

Jakub Nakládal, hokej, HC Dynamo Pardubice – Tomáš Souček

Ondrej Vála, hokej, HC Dynamo Pardubice – Tomáš Souček

Milan Klouček, hokej, HC Dynamo Pardubice – Tomáš Souček

Lukáš Anděl, hokej, HC Dynamo Pardubice – Tomáš Souček

Jan Čejka, plavání, SCPAP Pardubice – Martina Sáblíková

Daniel Gracík, plavání, SCPAP Pardubice – Tomáš Satoranský

Pavel Janeček, plavání, SCPAP Pardubice – Martina Sáblíková

Jiří Chalupník, plavání, SCPAP Pardubice – Martina Sáblíková

Lydie Štěpánková, plavání, SCPAP Pardubice – Ester Ledecká

Kateřina Laňková, plavání, SCPAP Pardubice – Ester Ledecká

Radek Formánek, florbal, Sokoli Pardubice – Tomáš Souček

Přemek Pakosta, florbal, Sokoli Pardubice – Tomáš Souček

Jan Savický, florbal, Sokoli Pardubice – David Pastrňák

David Žáček, florbal, Sokoli Pardubice – Markéta Davidová

David Petržela, florbal, Sokoli Pardubice – David Pastrňák

Michal Buriánek, fotbal, TJ Sokol Živanice – David Pastrňák

Sebastien Langr, fotbal, TJ Sokol Živanice – David Pastrňák

Pavel Mach, softbal, Pasos Pardubice – Tomáš Souček

Martin Moravec, softbal, Grizzlies Eur. Pardubice – David Pastrňák

Ladislava Marková, triatlon, 4Sports Team Svitavy – Ester Ledecká

Martin Komoň, fotbal, TJ Svitavy – Tomáš Souček

Tomáš Fliedr, cyklistika, F-Bike klub Sádek – Markéta Davidová

Petr Matoušek, fotbal, SKP Slovan Mor. Třebová – David Pastrňák

Jan Finsterle, cyklistika, TJ Cykloklub Jevíčko – Tomáš Satoranský

Lukáš Brýdl, florbal, FbK TJ Svitavy – Tomáš Souček

Jiří Smékal, karate, Karatedo Litomyšl – Ester Ledecká

Roman Pražák, fotbal, Jiskra Litomyšl – Tomáš Souček

Václav Brůna, fotbal, Sokol Dolní Újezd – Ester Ledecká

Petr Kovář, motokros, Orion Racing Team Litomyšl – David Pastrňák

Jiří Mokrejš, fotbal, TJ Sebranice – Tomáš Souček

Jakub Bažant, hokej, HC Litomyšl – Jiří Prskavec

František Švec, sálový fotbal, VPS Novabrik Polička – Ondřej Palát

Martin Šorf, basketbal, Adfors Basket Litomyšl – Ondřej Palát

František Brokeš, bowling, ABB Vidlatá Seč – Ester Ledecká

Petr Jeníček, futsal, Nejzbach Vysoké Mýto – Tomáš Souček

Vítězslav Hrubý, futsal, Nejzbach Vysoké Mýto – Tomáš Souček

Ondřej Pilař, fotbal, SK Křižanovice – Tomáš Souček

Daniel Javorski, futsal, FK Chrudim – Tomáš Souček

Libor Babuliak, fotbal, TJ Orel – Tomáš Souček

Radek Stýblo, fotbal, Jiskra Heřmanův Městec – Tomáš Souček

Patrik Tlapák, fotbal, MFK Chrudim – David Pastrňák

David Půlpán, stolní tenis, Chrudim – Petra Kvitová