V listopadu bude Švrdlíkovi pětatřicet. To znamená, že ke kapitánování se dostal až na stará basketbalová kolena. Kariéru s pomyslným céčkem zahájil velkolepě. Hned po pár týdnech ve funkci zvedal nad hlavu pohár za vítězství v evropském poháru jménem Alpe Adria Cup. Na začátku loňsjé sezony zdolaly Pardubice ve finálovém dvojzápase Děčín. Shodou okolností s Válečníky vstoupí ve středu do soutěžního ročníku 2021/2022.

Poté už ale v covidové sezoně na další úspěch čekal marně. Beska se sice dostala do Final Four Českého poháru, nicméně po semifinálové prohře s Kolínem nestačila v souboji o bronz na východočeského rivala z Hradce Králové. Rovněž v lize ji vystavěl stopku Kolín. Tentokrát ve čtvrfinále, což znamenalo, že obsadila až šesté místo. Navíc v této sérii si musel jako kapitán vytrpět zatmění svého spoluhráče T.J. Dunanse, který ve druhém utkání napálil pěstí Davida Pekárka.

Jak se mu líbí kapitánská role? Co se mu honilo hlavou při zkratu Dunanse? Neměl chuť s ním zaklepat?

Odpovědi se dozvíte ve videorozhovoru.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Džamale, hoď ho do stroje. Pardubický pivot Kamil Švrdlík má přezdívku Džamal a nejoblíbenější film Jáchyme, hoď ho do stroje. Proto ta předělávka kultovní komedie. Věta v úvodu odstavce se dá napasovat na současný pardubický tým. Beksa totiž před sezonou výrazně posílila a Kamil Švrdlík může dál snít svůj sen: jednou vyhrát s Pardubicemi mistrovský titul. Teď už jen "zbývá" naházet všechny soupeře do stroje… Možná také proto, podepsal novou dvouletou smlouvu.

Co říká na nově vybudovaný tým? Kam letos Pardubice dojdou? Proč se rozhodl prodloužit své spojení s Beksou?

Odpovědi se dozvíte ve videu ve video rozhovoru.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Ve středu začíná sezona 2021/2022 také pro BK JIP Pardubice. Od 17.30 přivítá ve své hale Dašická vždy nevyzpytatelný Děčín. Válečníci už stačili prohrát v domácím prostředí s Ostravou.

Jaké má přání pro nadcházející sezonu pro klub, spoluhráče, fanoušky Kamil Švrdlík?

Odpoví ve videu.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil