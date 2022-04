7. ZÁPAS: Basket Brno – BK Pardubice 83:76 (29:21, 49:36, 63:66).

Body: Puršl 16, Bálint 14, Marko 13, Nečas 12, Krakovič 11, Mickelson a Mishula po 8, Djuričič 1 – Walton 17, Vyoral a Šafarčík po 15, Pekárek 11, Švrdlík 9, Vrankovič 4, Shundel 3, Burda 2. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Kučírek. Fauly: 23:22. Trestné hody: 26/16 – 17/14. Trojky: 11:6. Doskoky: 37:33. Diváci: 1268. Konečný stav série: 4:3, do semifinále postupuje Brno.

Zachytit začátek. Alfa a omega úspěchu. No, a to se právě pardubickým dlouhánům nepovedlo. První tři útoky zakončili ztrátami a domácí se ujali vedení 5:0. První polovina úvodního kvartálu měla opakovaný scénář. Brno si vypracovalo šestibodový náskok, přišlo o něj, tak si vysloužilo další. Dvě minuty před koncem této části svítil stav na ukazateli skóre 24:21. Po čtyřech minutách druhé epochy pak 39:21. Nejenže Beksa totálně odešla střelecky, ale její soupeř trefoval úplně všechno. Především navázal na vysoké procento úspěšných trojek z první desetiminutovky. Pardubice se ale semkly v obraně a naopak jihomoravský týmu nedovolily skórovat přes tři minuty. Snížili na desetibodový rozdíl. Nakonec si do druhého poločasu přenesli manko třinácti bodů.

Po změně stran se Brňané protivníku vzdálili ještě více, ovšem potom si hosté uvědomili, že jejich čas zůstat v této sezoně se krátí. Dolovali ze sebe zbytky sil. A že se jich našlo. Druhých pět minut třetího hracího úseku vyhráli 17:6 a celou čtvrtinu dokonce 30:14. Pro zajímavost: poprvé se v zápasu dostali do plusu až na konci 29. minuty. V poslední čtvrtině si Beksa postupně vynutila sedmibodový únik. Domácí vrátil do hry Krakovič, který osmi body v kuse určil stav 76:73. A vítr z plachet Pardubice už Brnu nesebraly. Domácí šli do koncovky s mírným náskokem, který si při faulech soupeře pohlídali. A postoupili do semifinále.