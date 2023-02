BK KVIS Pardubice (13 výher/9 proher) - Sluneta Ústí nad Labem (15 výher/8 proher)

Dnes v 17:30. hala Dašická

Vzájemné zápasy této sezony lehce kopírují pardubickou bilanci, která je venku lepší než doma. Však také na severu Beksa zvítězila (81:71). A doma v posledním utkání základní části podlehla soupeři 77:79.

„Velmi dobře víme, co můžeme očekávat. Nedávný vzájemný zápas jsme si dlouho analyzovali. Dívali jsme se na to, co jsme dělali dobře, co nám fungovalo a co naopak ne. Ano, budeme hrát proti týmu, který má momentálně nejlepší formu v lize, ale série jsou od toho, aby se přerušovaly a já doufám, že právě k tomu dojde i nyný. Také díky našim skvělým fanouškům. Pevně věřím, že do utkání budeme dobře připraveni a odehrajeme co nejkvalitnější zápas. Tak abychom vstoupili do skupiny A1 vítězně,“ přeje si pardubický kouč Dino Repeša.

Pardubičtí dlouháni tahají na hrbu tři prohry v řadě napříč všemi třemi soutěžemi, ve kterých v letošní sezoně nastoupili. O prohře s Ústím na konci základu už byla řeč, stejně tak byli naznačené nezdary ve Spišské Nové Vsi a v Kolíně.

„Situace není ideální, ale musíme mít hlavy nahoře a být pozitivně naladěni. Ve skupině A1 nás čeká čtrnáct zápasů, které mohou celou situaci změnit. Všichni v šatně jsme si řekli, že nejdůležitější bude nechat za sebou to, co se stalo. Opravdu zamakat a vybojovat co možná nejvíce vítězství. To první hned proti Ústí. Sluneta je kvalitním soupeřem. Nedávný zápas byl od začátku do konce velmi vyrovnaný, ale prohráli jsme. Všichni cítíme, že jim máme před našimi fanoušky co vracet. Všechno začne od obrany. Musíme se vrátit k naší kvalitní obraně. V minulém duelu s Ústím jsme dostali až příliš mnoho košů z rychlých protiútoků. Myslím si, že hlavním faktorem bude právě naše obranná fáze, jak obrana pět na pět, tak eliminace soupeřova rychlého protiútoku,” píše návod na výhru pardubický křídelník Filip Novotný.