Nejedou se ale pouze zúčastnit, nýbrž ve všech kubaturách (MX1, MX2, Veterán a nově 85 ccm) bojovat o přední umístění. Manažer PETR KOVÁŘ má k dispozici zajímavou sestavu.

V jaké formě jsou motokrosaři Orionu na startu nejprestižnějšího domácího seriálu?

Myslím si, že jsme na tom dobře. O minulém víkendu jsme závodili na Slovensku v tamním šampionátu, kde pěkně zajel Petr Rathouský a ve třídě MX2 bral třetí místo. Překvapil mě Jonáš Nedvěd, který si stále zvyká na silnější motorku, v kubatuře MX Open měl v kvalifikaci druhý čas za zkušeným Španělem Butronem. V samotném závodu to sice úplně neprodal a dojel celkově čtvrtý, nicméně jako test před podnikem v Pacově to rozhodně bylo pozitivní.

Kteří jezdci se v neděli představí v dresech vašeho týmu?

V kategorii MX1 to budou Petr Bartoš s Jonášem Nedvědem, v MX2 Petr Rathouský, ve veteránech Bartoš a Aleš Suchánek, v nově zařazené třídě 85 ccm jedou Dominik Kučeřík a Martin Červenka.

Zkuste podrobněji rozebrat vaše výsledkové ambice…

Nestárnoucí Petr Bartoš by měl obhájit titul mezi veterány, ale on samozřejmě pomýšlí i na kubaturu MX1, kde chce prohánět často o generaci mladší soupeře. Věřím, že na umístění okolo desítky pořád má. Rovněž u Jonáše Nedvěda bych rád viděl TOP 10. O jeho rychlost nemám strach, důležité budou kvalitní starty. Petr Rathouský patří mezi pět šest motokrosařů, kteří by měli bojovat o bednu. Bude záležet, jak si kdo poradí s těžkou tratí v Pacově, kdo vydrží fyzicky, kdo se vyvaruje chyb. Petra musíme stále trochu krotit, ale zdá se mi, že postupem času jezdí stále více hlavou, učí se, že v prvním kole se závod nerozhoduje, že krok zpět někdy nakonec znamená dva kroky kupředu. Vysoko můžeme myslet i v pětaosmdesátkách, Dominik Kučeřík je v seriálu průběžně druhý. Věřím, že z Pacova bez stupňů vítězů neodjedeme.

Jak silná konkurence se na úvodním dílu sezony sejde?

To je poněkud otazník, protože se termínově kryjeme jak se světem, tak s německým seriálem ADAC, jemuž dává přednost třeba loňský šampion MX1 Max Nagl. Uvidíme tedy na místě, jaká bude účast. Osobně jsem zvědav na Martina Michka, který jel za Orion MRG skvěle Dakar. V motokrosu se zatím nikde na závodech neobjevil, ovšem jak ho znám, určitě bude chtít bojovat o špici.

Kalendář MMČR v motokrosu 2021

4. července: Pacov

11. července: Jinín

1. srpna: Dalečín

15. srpna: Kaplice

22. srpna: Petrovice

12. září: Opatov

3. října: Přerov

10. října: Dalečín (družstva)