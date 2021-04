Celá akce nesoucí rovněž přídomek Pardubický vinařský půlmaratón se pochopitelně uskuteční za přísných hygienických opatření. Všichni běžci, rozhodčí a organizátoři musí před vstupem do areálu předložit negativní PCR test, přístup k závodišti a do jeho nejbližšího okolí nebude umožněn ani divákům.

Na startu se objeví přední čeští vytrvalci včetně medailistů z minulého roku.

Startovní listina mužského klání je velmi silná. S výjimkou Jiřího Homoláče nechybí nikdo z předpokládaného okruhu favoritů. Tím největším by měl být obhájce titulu Vít Pavlišta, jenž v Kostěnicích triumfoval v kvalitním čase 1:05:56 hod. a šestým zlatem se dorovnal v dlouhodobých statistikách Róbertu Štefkovi. Nyní se může na jejich čele osamostatnit, s celkovými devíti cennými kovy je navíc historicky nejspěšnějším půlmaratóncem na domácích šampionátech. Výbornou formu potvrdil na konci minulého roku, když si ve Valencii vylepšil maratonský osobák na 2:15:35. „Letos jsem naběhal za poslední roky nejméně kilometrů, ale pár solidních tréninků se mi podařilo odběhnout. Byl bych spokojený s výkonem mezi 65 a 66 minutami. Startovní pole je nabité, takže favoritů na medaile je dost,“ uvedl obhájce zlata.

Vytrvaleckého matadora se pokusí potrápit další dva medailisté z posledního mistrovství. Dominik Sádlo si loni doběhl pro stříbro a Vladimír Marčík byl bronzový. Oba si zasloužili stupně vítězů časy pod 1:07. Pro Marčíka to bude první start po návratu z tréninkového kempu v Keni. Okruh kandidátů na cenné kovy je ovšem mnohem širší a černým koněm závodu by mohl být třeba Jakub Zemaník. Trojnásobný vítěz slavných Běchovic si odbyl svoji premiéru na půlmaratonské distanci loni v Ústí nad Labem a byl z toho velmi solidní čas 1:07:27, takže se s ním v boji o pódium musí počítat. „Od Běchovic jsem nezávodil, takže vůbec nemám představu o aktuální formě. Nicméně příprava šla v posledních měsících dobře. Mým cílem je se poprat o nejvyšší příčky,“ uvedl reprezentant vítkovické atletiky. Účastník maratonského závodu na olympijských hrách v Londýně 2012 Jan Kreisinger se sice již nenachází v takové běžecké formě jako dříve, nicméně i on může výrazně promluvit do konečného pořadí, vždyť v minulosti tento šampionát dvakrát opanoval.

V závodu žen papírové předpoklady jasně favorizují plzeňskou Terezu Hrochovou. Ta loni skončila na třetím místě za Marcelou Joglovou a Vendulou Frintovou. Obě však následně porazila na říjnovém mistrovství světa v polské Gdyni, kde si zaběhla osobní rekord 1:12:13 a je tak dost pravděpodobné, že by mohla zopakovat svůj triumf z roku 2019. Otázkou je, v jakém času to zvládne, jelikož bude jen těžko hledat rovnocennou soupeřku. Výkonnostně jsou jí nejblíže oddílová kolegyně Hana Homolková, loni pátá Barbora Jíšová a vrchařská specialistka Adéla Stránská reprezentující krajskou atletiku v barvách Iscarexu Česká Třebová.

Společný start mistrovství České republiky v půlmaratonu v Ostřešanech je v sobotu ve 13 hodin.