Od této sezony hraje v nejvyšší fotbalové soutěži, nyní přidal svůj první gól mezi českou elitou. Levý obránce FK Pardubice Tomáš Čelůstka korunoval svůj výkon v duelu proti Mladé Boleslavi. V 74. minutě mu při pardubické akci přiťukl míč spoluhráč Kostka a Čelůstka ho uklidil za bezmocného brankáře Šedu. „Pochopitelně mám z gólu radost, ale je škoda, že nebyl vítězný,“ komentoval Čelůstka svůj první ligový gól. Bratr českého reprezentanta Ondřeje Čelůstky už v tomto ročníku zasáhl do sedmnácti prvoligových zápasů a má podíl na skvělých výkonech týmu.

Hláška týdne: Tomáš Zohorna, hokejista Pardubic

Dva zápasy v Mladé Boleslavi bez vstřeleného gólu. To je zatím největší problém hokejových Pardubic ve čtvrtfinálové sérii. „Není to o tom, že bychom nechodili před branku. Snažíme se tam dostat, ale hodně se honíme po rozích, kde se oni podpořía berou nám puky. Musíme to změnit. Jedeme domů s tím, že musíme udělat vše pro to, abychom vyhráli oba zápasy,“ prohlásil pardubický útočník Tomáš Zohorna. Dynamo prohrává 0:2 na zápasy, před sebou má dva domácí duely, v nichž hodlá sérii zdramatizovat.

Komentář Tomáše Raise: Zlom byl jasný. Připraví ho taky?

V Mladé Boleslavi se pardubickým hokejistům už dlouho výsledkově nedaří. Potvrdil to i úvod čtvrtfinálové série. Dynamo tak ztrácí a upíná se k domácím duelům. Zápasy číslo 3 a 4 napoví o dalším vývoji. Už před sérií bylo jasno o tom, že pro postup musí Dynamo minimálně jednou uspět na ledě Středočechů. Na tom se nic nemění.

Víc frustrující může být nula v kolonce vstřelených gólů. Druhý zápas se lámal v přesilovkách. Pardubice sice skórovaly, ale trenérská výzva soupeře jim gól vzala. Když mohl přijít další zlom, Dynamo ve druhé třetině během přesilovky pět na tři neuspělo. Naopak vzápětí následoval inkasovaný gól během oslabení.

Nějaký úder teď musí doma přichystat i Dynamo. Hlavním úkolem je překonat boleslavského brankáře Růžičku. Jaký impuls trenéři připraví? Změna taktických záměrů, další přeházení sestavy, psychologický efekt? Něco se stát musí.

Mladá Boleslav se na play off skvěle připravila, nyní je řada na Pardubicích. Doma musí odpovědět. Pak může být série ještě hodně dlouhá.

Glosa Vojtěcha Žižky: Hlavně být co nejvíc slyšet

Díváme-li se s odstupem čtyř dnů na „kauzu Kúdela“ a lítý spor Slavie s Glasgow Rangers, jasná je jedna věc: asi nikdo příčetný by nechtěl být v kůži gentlemanů z UEFA, kteří mají ve skandálu (údajného) rasismu a (údajného) napadení v šerém zákulisí Ibrox Stadium vynést rozsudek.

Je totiž dopředu jasné, že ať bude verdikt jakýkoli, přinejmenším jedna ze stran sporu ho zhrzeně odmítne přijmout. Nejde totiž jen o to, že v tomto učebnicovém případu tvrzení proti tvrzení (ani děti ve školce, hádající se nad rozbitou hračkou, by to nesehrály lépe) lze jen stěží odkrýt, jak to opravdu bylo. Jde i o způsob, jakým účastníci skandálu už od osudného čtvrtečního večera neúnavně komunikují s veřejností.

Přesně v duchu doby se totiž na sociálních sítích předhánějí ve výbušných prohlášeních, dojemných heslech a kousavých útocích. Cílem přitom není přesvědčit někoho o své pravdě na základě argumentů, ale sešikovat za sebou co nejhojnější zástup nekritických příznivců, kteří mají od začátku jasno. Rozhoduje jejich počet a hlasitost, ne fakta. Pánové z UEFA se mohou snažit co nejpečlivěji vážit konkrétní důkazy pro a proti a na jejich základě rozhodnout, je to ale v zásadě marné snažení.

Netýká se to přitom jen kopané. Jde o širší problém: střet „starého“ světa, kde se shromažďovaly důkazy a následoval nezávislý verdikt, a světa sociálních sítích, v němž jde o okamžité vjemy a pocity. Umberto Eco před časem vykreslil chmurnou vizi blízké budoucnosti, v níž soudy (třeba i fotbalové) fungují už jen jako jakási stafáž, zatímco o vině a nevině se rozhoduje na Twitteru. Tak daleko zatím nejsme, ale blížíme se…