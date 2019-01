Východní Čechy, Dvůr Králové n. L. /ROZHOVOR/ - Blíží se, blíží. Už v prvním červencovém týdnu se v Praze uskuteční XVI. všesokolský slet. Ten letos připomene mimo jiné i jubilejní 100. výročí vzniku našeho novodobého státu a stane se součástí oficiálních celostátních oslav.

Česká obec sokolská. | Foto: ČOS

Chybět v hlavním městě nebudou ani zástupci královédvorského Sokola a s nimi pochopitelně místní vzdělavatelka a cvičitelka Pavlína Špatenková.

Právě dvorští sokolové své jubileum oslaví v tomto roce, kdy se tamní jednota dožívá 145 let! „Je tomu tak. Jako Královédvoráci můžeme být právem hrdí na to, že sokolské myšlenky vlastenectví a fyzické zdatnosti národa, jež daly Sokolu do vínku jeho zakladatelé Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, našly ve Dvoře Králové odezvu již půl roku po vzniku první sokolské jednoty, kterou byl Sokol Pražský. Už v září 1862 začali Královédvorští sokolovat,“ říká žena, která je se Sokolem spjata už 45 let.

Vy jste ze sokolské rodiny. Kdo vás vlastně do oddílu přivedl?

Přivedla mě babička, když mi byly necelé tři roky. On byl v té době Sokol zrušen, jelikož to bylo po roce 1968, kdy sem vtrhli Rusové. Sokol byl zakázán. Babička v té době byla náčelnicí, takže už se pak stala jen obyčejnou cvičitelkou. Já to ale brala tak, že chodím stále do Sokola. Okolo mě byla spousta cvičitelek, které své cvičence nezradily a zůstaly.

Vy osobně se Sokolu věnujete de facto každý den. Dokážete coby cvičitelka vyčíslit, kolik děti, popřípadě dospělých, dvorský oddíl sdružuje?

Dvorský Sokol má plus minus 450 až 480 členů. Z toho jsou dvě třetiny dětí. Patříme pod župu Podkrkonošskou – Jiráskovu a v ní mezi jednu z největších a nejaktivnějších.

Letos vaše jednota oslaví výročí 145 let od založení Sokola ve Dvoře Králové. Jak oslavy budou probíhat?

My jsme byli založeni dokonce už v roce 1862, oficiálně povolen byl ale Sokol až o rok později. Hlásíme se tedy mezi prvních deset sokolských jednot, které vznikly v republice nebo na světě, ale největší oslavu chystáme až nyní na 19. května, kdy proběhne župní slet ve Dvoře Králové, jehož by se mělo zúčastnit okolo pěti set cvičenců.

Máte představu, kolik vašich členů na začátku července vyrazí do hlavního města?

Kolem stovky. Nacvičujeme sedm skladeb a navíc pojedou i gymnastky s Team Gymovou skladbou na pódiové vystoupení.