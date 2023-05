/FOTO, VIDEO/ Český MMA zápasník David Dvořák (20 výher – 5 porážek) v neděli odlétá do Vancouveru, kde ho 10. června na číslovaném Galavečeru UFC 289 čeká šestý zápas na půdě největší MMA organizace světa. Na kartě prelims se v muší váze utká s veteránem Mattem Schnellem (16 – 7 – 1NC).

David Dvořák před svým zápasem nasál atmosféru velké haly už na Galavečeru Oktagon 43 v O2 Areně. Jako jeden z trenérů stál v rohu Patrika Kincla, který v odvetném zápase porazil Karlose Vémolu. Po vítězství si role prohodí, Kincl bude za pletivem a Dvořák v kleci.

„Jedna mise je splněna a teď nás čeká ta druhá. Mě to hrozně motivuje a věřím, že to bude show. Necítím tlak, naopak je to motivace uspět,“ říká hradecký rodák.

Dvořák dorazí do Vancouveru třináct dnů před zápasem. Závěr přípravy absolvuje pod dohledem Patrika Kincla a před zápasem se k týmu přidají i trenéři Honzové Maršálek a Stach.

Bojovník, jenž 5. června oslaví 31. narozeniny, se do klece vrací půl roku po vyčerpávajícím zápase s Manelem Kapem. I přes prohru si získal respekt, a to i díky ubránění dobře nasazené kimury. Dvořák sice nedoklepal, ale zaplatil vysokou daň, kterou splácel ještě dlouho po duelu.

„Odneslo to rameno, pákou se poškodily vazy a udělal se tam zánět. Teď jsem ale zdravý. Myslím, že jsem ještě nešel do zápasu v tak dobrém stavu jako teď. Navíc se fakt těším, je to už půl roku a už mi to chybělo,“ hlásí Undertaker.

Dvořák to má v UFC 3-2 a je aktuálně na 10. příčce v kategorii do 56,7 kg. Po dvou porážkách se o čtvrtou výhru porve s osmičkou muší váhy Mattem Christopherem Schnellem. Třiatřicetiletý Američan od roku 2016 absolvoval v UFC dvanáct zápasů s bilancí 6 – 5 – 1NC. Naposledy se střetl s Matheusem Nicolauem a stejně jako Dvořák prohrál.

„Je to komplexní bojovník. Očekávám, že bude chtít se mnou boxovat. Hodně vypinkává, ale nejde do toho takovou silou, jako šel třeba Kape. Ten dával do každého úderu vše a chtěl mě knokautovat. Schnell za mě nemá nic tak brutálního, co by mě mělo vyděsit. Do zápasu jdu s čistou hlavou, budu boxovat, wrestlovat, budu bojovat a na konci bude moje ruka nahoře,“ říká Dvořák před zápasem.

