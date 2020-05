Manažer Petr Kovář svolal svoje „ovečky“ na známou republikovou dráhu do Pacova (kde mělo začínat MMČR), kam se sjeli Petr Bartoš, Jonáš Nedvěd, Petr Rathouský, Marek Rathouský, Barbora Laňková a Aleš Suchánek.

Bylo to po dlouhé době, kdy si mohli pořádně a organizovaně zatrénovat. „Po dopoledním klasickém tréninku jsme přidali techniku a také dvě dvacetiminutové rundy. Tým musím pochválit za nasazení, pořadatelům za připravený okruh a doufám, že se pozvolné rozvolnění vládních restrikcí promítne i do motokrosových závodů,“ poznamenal manažer Kovář.

ZÁVODY SI PROTÁHNOU

Republikový šampionát zatím přišel o odložené podniky v Pacově, Dalečíně i Opatově, nejbližší „zastávkou“ v kalendáři jsou na začátku prázdnin Petrovice. Spíše se však dá očekávat, že se mistrovství odbude ve zrychleném rytmu v podzimních měsících. Organizátoři seriálu věří, že tato část roku bude pro motokros příznivější a podaří se díky tomu odjet maximum závodů v náhradních termínech. Ostatně čas na to bude klidně do listopadu.

„Podle vyjádření promotéra se nebude brát ohled na otevření hranic a start cizinců ani na kalendáře ostatních zahraničních a mezinárodních seriálů. Zkrátka pokud to půjde, tak pojedeme klidně jen za účasti českých závodníků. Byl bych samozřejmě rád, pokud by třeba alespoň Slováci mohli přijet, protože zvyšují konkurenci, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Hlavně, aby se dalo závodit,“ netají se toužebným přáním litomyšlský manažer.

Pro hostitele jednotlivých podniků je pochopitelné jednou z klíčových otázek ta na přítomnost diváků v hledišti. „Vstupné je jejich prakticky jediný příjem ze závodů a zásadní položkou v rozpočtu akce. Asi by se někde bez lidí jet dalo, třeba v Dalečíně, ovšem nikomu se do něčeho takového nechce a nelze se divit,“ říká Petr Kovář.

SLIBNÉ UKAZATELE

Co se Orion Racing Teamu týče, ten do odložené sezony vstoupí v nezměněném složení. „V Pacově mě velice potěšil mladík Petr Rathouský, protože zajížděl srovnatelné časy s Petrem Bartošem a Jonášem Nedvědem. Pro něho je ohromná škoda, že je nejasný osud německého šampionátu ADAC, kde se v loňském roce předvedl ve velice dobrém světle a mohl se tam znovu ukázat na předních pozicích. Určitě se ale těším na jeho vystoupení na českých tratích,“ slibuje si zkušený manažer mnoho od talentovaného motokrosaře.

Nestárnoucí Petr Bartoš měl v plánu pravidelné starty v kubaturách MX1 i Veterán, ve vzniklé situaci se však zřejmě bude muset držet malinko „při zdi“. „Bude záležet na tom, jak bude vycházet časový harmonogram, zatím se zdá, že to podle jeho potřeby vyjde ve třech závodech a to by na veteránský titul nestačilo. Nicméně Petr neřekl poslední slovo ani v hlavní třídě MX1 a pokud by startovali jenom Češi, klidně by mohl myslet na bednu,“ zdůraznil Kovář.

TRATĚ NA TROUD?

I když se epidemiologický stav v zemi dostatečně zlepší, státní opatření budou nadále uvolňována a motokrosová sezona se tím pádem bude moci o prázdninách nebo po nich rozjet, tak se Petr Kovář vážně obává ještě jedné morové rány, jaká může na český motokros „shůry“ dopadnout.

Ta se jmenuje sucho.

Už v minulosti se postaralo o stopku pro některé podniky, třeba v Horním Újezdu u Litomyšle by o tom mohli vyprávět, a současná kritická situace i zkušenosti z let minulých v tomto směru věru neskýtají příliš optimismu.

„Musím říci, že se toho hodně obávám. Může to být pro organizátory skutečně vážný problém. Kropení dráhy bude totiž při extrémním suchu to poslední, co bude koho zajímat, respektive to první, co se v obcích nebo u hasičů škrtne,“ je si dobře vědom Petr Kovář.

Jako životní optimista však pevně věří, že všechny nástrahy se podaří zdárně překonat a letošní rok nabídne, byť opožděně, atraktivní motokrosové zážitky. I Orion Racing Team Litomyšl bude znovu vidět, podobně, jako byl vidět v uplynulých více než dvaceti letech. Trénink v Pacově snad byl prvním krůčkem k veselejší budoucnosti.