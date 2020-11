Samozřejmě se vše konalo za přísných hygienických opatření, jezdci museli mít negativní test na koronavirus z Česka a navíc byli testováni před každým závodem na místě a teprve při negativním výsledku byli vpuštěni do depa. V důsledku toho se především hvězdy z mistrovství světa vůbec neobjevovaly na veřejnosti a pohybovaly se jen mezi tratí a svými týmovými kamiony.

Evropa byla pochopitelně zkrácená, v Pietramuratě se během týdne odjely ve třídě Open tři samostatné závody.

Litomyšlský Petr Bartoš v nich postupně obsadil 13., 18. a 12. místo, celkově bral v seriálu, v jehož první polovině nestartoval, 26. pozici se ziskem 40 bodů. Stejného zisku a o stupeň lepšího umístění dosáhl jeho talentovaný týmový kolega Petr Rathouský za 15., 14. a opět 14. pozici. Mistrem Evropy se stal Estonec Kutsar.

„Pro našeho mladého závodníka to byla především obrovská zkušenost v dobré konkurenci, která se v Itálii sešla. Navíc si znovu zvykal na novou motorku, dostával jízdu na ní stále více pod kůži v závodním tempu, to se do budoucna bude jen a jen hodit. Petr Bartoš si ho jako ostřílený motokrosař vzal tak trochu pod svůj dohled, i to bylo důležité. Byl to po všech stránkách vydařený týden v Itálii,“ vyjádřil se manažer Orion Racing Team Petr Kovář.

Třetím jeho vyslancem na italském závodišti byl Jonáš Nedvěd ve třídě dvoutaktů. Jeho situace byla odlišná od jeho partnerů z týmu, neboť absolvoval kompletní letošní evropský seriál a jeho cílem bylo zaútočit na elitní desítku v celkovém pořadí. V této kubatuře se na závěr sezony jely dva závody a Nedvěd začal dobře, když v první bodované rundě uzavřel TOP 10. Druhou však kvůli technickým problémům nedokončil. A velmi podobné to bylo i ve druhém podniku, nadějnou úvodní rozjížďku (12.) vystřídala nepovedená druhá zakončená pádem a odstoupením. V konečném evropském hodnocení z toho vzešlo 13. místo (84 bodů), vítězem se stal Brit Anderson.

„Myslím, že elitní desítka ve dvoutaktech byla rozhodně v Jonášových silách, bohužel tři nedokončené jízdy v průběhu sezony byly příliš,“ konstatoval manažer Kovář.