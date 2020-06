Mimořádně silná konkurence se sejde na zahajovacím podniku mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu třídy MX1, MX2, Veterán a Ženy, který se jede tuto neděli na trati Písečská Zmole v Dalečíně na Žďársku.

Start do sezony to je samozřejmě opožděný, vždyť seriál měl začít v dubnu, ale Česko je i tak jednou z prvních zemí, kde se motokros probudil k životu. Což je znát na nebývalém zájmu kvalitních zahraničních jezdců o start v Dalečíně, včetně jmen, která by o tuzemský šampionát jinak ani nezavadila. Teď jsou však ráda za každou příležitost, jak si někde zazávodit.

ZÁVODY, JAKÉ ČESKO DLOUHO NEVIDĚLO

Mezi přihlášenými jezdci do Dalečína a o týden později na druhý závod do Kaplice figurují třeba lídr mistrovství světa třídy MX2 Francouz Vialle, pátý muž téže kubatury Rakušan Hofer, výborný německý motokrosař Nagl, belgičtí synové slavných otců Everts a Smets, Dán Olsen a další. K tomu navíc kompletní domácí elita a rázem jsou za dveřmi závody „jako řemen.“

V hlavních kubaturách se nepředstaví obhájci loňských titulů. Martin Krč (MX2) se posunul do nejprestižnější kubatury, jejíž šampión Maďar Szvoboda oznámil, že z důvodu nedostatečné přípravy úvodní podniky vynechá. Favoritů však bude i tak více než dost.

SMOLAŘ NEDVĚD, ODHODLANÝ BARTOŠ

Svoje slovo si do bojů o přední pozice chtějí říci motokrosaři v barvách Orion Racing Teamu Litomyšl. Bohužel ještě před prvním podnikem postihla nepříjemnost Jonáše Nedvěda, který se po loňském bronzu chtěl ve třídě MX2 znovu porvat o stupně vítězů.

„Obávám se, že kvůli zranění lokte Dalečín asi nedá, možná za týden Kaplici, ale není to jisté. Je to velká škoda, Jonáš měl za sebou kvalitní trénink a jeho forma se jevila slibně. V této kategorii za nás pojede Petr Rathouský, který vyhrál první závod českého juniorského mistrovství a bude pro něho obrovskou zkušeností postavit se na start s takovými borci. Věřím, že se mu podaří kvalifikovat do hlavního závodu, protože startovní listina MX2 bude pořádně nabitá,“ zdůraznil manažer Orionu Petr Kovář.

Čtyři ostré rozjížďky hodlá v Dalečíně absolvovat nestárnoucí matador Petr Bartoš. Což je plán velmi odvážný, ale kdo jiný by to mohl zvládnout než právě tento motokrosař, že… „Nechám to na něm, jak se bude cítit po fyzické stránce. Mezi veterány samozřejmě vidí naději na úspěch, ale také se chce svést v tak kvalitní konkurenci třídy MX1,“ říká Kovář.

Ten na první dva závody sezony ještě angažoval Rakušana Pascala Raucheneckera a to je silná karta. „Je to loňský německý vicemistr, navíc trať v Dalečíně z dřívějška již zná, takže od něho očekávám, že bude vidět vepředu,“ netají se manažer.

A tytéž předpoklady platí pro reprezentantku Orionu Barboru Laňkovou, v minulé sezoně stříbrnou ženu šampionátu. „Uvidíme, kolik přijede Němek a Rakušanek. O přední příčky by však bojovat měla,“ je přesvědčen Kovář.

DIVÁCI: KDO DŘÍV PŘIJDE, TEN DŘÍV MELE

Úvod této zvláštní specifické sezony bude věnovat také vzpomínce na nedávno zesnulého podnikatele Aleše Buksu, dlouholetého mecenáše českého motokrosu, jehož jméno řadu sezonu nesl celý mistrovský seriál a jehož jezdci sbírali titul za titulem.

Dalečín není nikterak daleko a návštěvu plánuje řada motoristických fanoušků z regionu. V této souvislosti je nutno upozornit, že pořadatelé musí dodržovat platná vládní nařízení. Pro diváky budou vyhrazeny sektory a parkovací plochy, mezi nimiž nebude možný pohyb, k dispozici budou dezinfekční prostředky a v místech se zvýšenou koncentrací osob je povinností nosit roušky a dodržovat nezbytné rozestupy. Po naplnění přípustné kapacity bude areál uzavřen, takže pro návštěvníky platí: Čím časnější příjezd, tím pro ně lépe. Ideálně hned na dopolední tréninky a kvalifikace.

Kalendář MMČR

Dosud známé termíny: 28. června Dalečín, 5. července Kaplice, 26. července Petrovice u Karviné, 9. srpna Jinín, 6. září Stříbro.

Upřesněny budou termíny pro závody v Opatově u Svitav a Pacově, stejně jako pro závod družstev v Dalečíně.