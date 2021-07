S dvouměsíčním zpožděním odstartovalo mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu. Kdo si počká, ten se dočká, a fanoušci nebyli rozhodně zklamaní.

Od Petra Rathouského (KTM) čeká manažer Kovář velké věci a že oprávněně, to ukázal hned Pacov. Co chybělo, aby si ve třídě MX2 odvezl prvenství? Málo. Při bodové shodě se Šimonem Joštem (KTM, Osička MX Team) rozhodl po dvou rundách lepší výsledek slovenského motokrosaře ve druhé rozjížďce.

Rathouský ovšem v Pacovském propadu zářil, vyhrál kvalifikační trénink a v úvodní jízdě udržel za svými zády výborným výkonem dotírající dvojici Kohút (KTM, Osička MX Team) – Jošt. Tato trojice se vešla v cíli do necelých čtyř sekund. Do dění ve druhém závodu se pořádně vložil zkušený Filip Neugebauer (KTM, JD Gunnex KTM Team), který se letos vrátil do slabší třídy a měl by v ní tvrdit muziku. Jenže do první jízdy vůbec neodstartoval, když neodevzdal včas motorku do předparkoviště. Ve druhé rundě ovšem ukázal mladíkům, zač je toho loket, pouze Jošt se dostal před něho, Rathouský už nikoli, ale znovu dojel v top trojce a kromě celkového druhého místa v pacovském klání byl tak jasně nejlepším českých jezdcem na trati.

MX2: 1. Šimon Jošt (47), 2. Petr Rathouský (47), 3. Tomáš Kohút (40).

Z dvojice zástupců Orion Racing Teamu v kubatuře MX1 se více dařilo Petru Bartošovi (KTM). Úvahy, že by snad nastoupil jenom do jedné jízdy (podle očekávání totiž suverénně vyhrál obě rozjížďky veteránů), rázně zaplašil, opět během odpoledne absolvoval čtyři ostré soutěžní rundy. A navíc jakým stylem! V první dojel spolehlivou jízdou osmý jen těsně za dakaristou Martinem Michkem (KTM, HT Group Racing Team), ve druhé se posunul na šestý flek a ten mu patřil i v celkovém součtu. Neuvěřitelné věci… Jeho týmový kolega Jonáš Nedvěd (KTM) startoval v domácím šampionátu v kategorii MX1 poprvé, excelentně startoval, ale potom vždy zacouval na hranu první a druhé desítky, nakonec skončil jedenáctý. Mňuk Racing Team Vysoké Mýto reprezentoval v Pacově Roman Mňuk (Yamaha) a dojel ještě o stupínek lépe než Bartoš, což je také výsledek stojící za pozornost.

Oběma rozjížďkám dominoval Španěl Butron (KTM, JD Gunnex KTM Team) ostřílený mnoha sezonami v mistrovství světa. Za ním se však odehrálo mnoho pozoruhodných událostí. Jeden z největších favoritů Václav Kovář do závodu kvůli bolestem zad nenastoupil, zmíněný Michek druhou jízdu kvůli technickým problémům nedokončil, Rakušan Kratzer (Honda, KRTZ motorsport) by vystoupal na pódium, leč po dojezdu druhé rundy byl penalizován sestupem o deset pozic za předjíždění pod žlutou vlajkou. A tak se na stupně vítězů podstavili borci, od kterých se to ne úplně čekalo: druhý Drdaj (Gas Gas, P&P Racing) a třetí Romančík (Suzuki, Jarsen Team). Čtvrtého Michalce (Honda, PuriCure Team) musel mrzet výpad z první rozjížďky, ve druhé totiž dojel hned za Butronem.

MX1: 1. Jose Antonio Butron Oliva (50), 2. Dušan Drdaj (42), 3. Jaromír Romančík (36), 5. Roman Mňuk (28), 6. Petr Bartoš (28), 11. Jonáš Nedvěd (22).

Veterán: 1. Petr Bartoš (50), 2. Zdeněk Blábolil (Yamaha Čepelák Racing Team) 44, 3. Jan Douša (Honda, SMS Jižní Čechy) 40, 14. Aleš Suchánek (Suzuki, 13).

V letošním roce je součásti nejdůležitějšího tuzemského seriálu také třída 85 ccm, které nahradila závody žen. Pro mladíky to byla třetí zastávka sezony a i tady byly barvy Orionu jaksepatří vidět. Při neúčasti suveréna předchozích podniků Vítězslava Marka (startoval v Německu v sérii ADAC a vyhrál tam) bojovali o vítězství Martin Závrský (KTM, New2 Projekt) a Dominik Kučeřík (KTM, Orion Racing Team). Dvakrát vyhrál první jmenovaný, ale byly to bitvy jako řemen, o čemž svědčí rozdíly u šachovnicového praporku, vždy po více než dvaceti minutách závodění: 0,87 resp. 1,93 vteřiny! Báječně zajel také další mladík z litomyšlského týmu, Martin Červenka obsadil nepopulární, ale parádní čtvrtou pozici, ve druhé jízdě byl dokonce třetí hned za týmovým parťákem.

85 ccm: 1. Martin Závrský (50), 2. Dominik Kučeřík (44), 3. Přemysl Zimek (KTM, Auctor MX Team) 38, 4. Martin Červenka (36).

A nyní žádný velký oddech. Závod MMČR v motokrosu s pořadovým číslem 2 je na programu 11. července v Jiníně a o zvýšení konkurence by se měl postarat loňský šampión třídy MX1 Max Nagl, jenž o víkendu plnil povinnosti v seriálu ADAC v Bielsteinu, kde zvítězil.