S jídlem pochopitelně roste chuť a tak se týmové vedení rozhodlo posilovat svoje řady. Ty měl doplnit Libor Podmol, tedy pořádně zvučné jméno, elitní český freestylista, který přijal novou výzvu a v létě na soutěži ve Španělsku splnil kvalifikační podmínky pro Rallye Dakar, jež se na Arabském poloostrově jede v lednu 2021, samozřejmě za přísných hygienických opatření.

Leč realita je nakonec jiná a Podmol se sice na Dakaru objeví, ovšem nikoli v barvách týmu Orion MRG. Jeho šéfovi Ervínu Krajčovičovi v minulých dnech oznámil, že jejich vzájemná spolupráce končí.

„Po několika týdnech vyhodnocování jsem se rozhodl jít vlastní cestou v této nejtěžší motoristické výzvě. S týmem se rozcházím v dobrém. Spolehnout se pouze na sebe bylo pro moji kariéru vlastně nutností. Nebude to pro mě nic nového,“ prohlásil Podmol, který ve freestyle motokrosu mimo jiné vyhrál i prestižní americké X-Games.

Nejde to dohromady

Důvody pro rozchod nejsou nikterak senzační, týkají se zejména finančních a sponzorských otázek. V době, kdy je složité sehnat na motoristický sport nutné prostředky, museli Podmol a Orion Moto Racing Group neustále řešit synchronizaci v prezentaci komerčních partnerů.

„Tým má svoje partnery, Libor také. Je to těžké, protože každý z nich by se samozřejmě rád prezentoval v co největší míře. My to ovšem v tuto chvíli nejsme schopni skloubit, jelikož my i Libor máme svoje závazky. Přestože jsme byli přesvědčeni, že to půjde, tak i kvůli aktuální situaci, která ve světě panuje, to možné není,“ upřesnil Ervín Krajčovič.

„Mrzí nás, že se naše cesty rozešly. Libora máme všichni rádi, ukázal, že je v něm zajímavý potenciál pr dálkové soutěže. Na Dakaru mu kdykoliv rádi pomůžeme a v jeho úsilí mu přejeme, aby uspěl,“ dodal Krajčovič. Ten bude moci v kategorii motocyklů znovu počítat s osvědčenou dvojicí Martin Michek – Milan Engel. Podmol by se měl v lednu v Saudské Arábii představit pod hlavičkou vlastního Podmol Racing Teamu.