Hokejbalisté rozehrají o nadcházejícím víkendu jarní část nejvyšší soutěže – Crossdock extraligy. Týká se to rovněž čtyřlístku východočeských zástupců. Všichni bez výjimky myslí na čtvrtfinále play off. Někteří z nich mají po podzimu do osmičky blíže, někteří dále, ale šanci živí každý.

SK Hokejbal Letohrad vs. HBC Svítkov Stars Pardubice. | Foto: Petra Marková

Nejlépe je na tom aktuálně čtvrtý Svítkov (25 bodů). Stars mají jarní premiéru za sebou a byla z jejich pohledu úspěšná, když zvítězili v dohrávce odloženého střetnutí v Dobřanech 4:3 po prodloužení. Hlavní zásluhu na důležité výhře měl autor hattricku Tomáš Hudec. Se Svítkovem je nutno vážně počítat i v bojích o top čtyřku.

Tamtéž cílí rovněž letohradští Jeleni (23 bodů), kteří si závěr přípravného období zpestřili vítězstvím v osmifinále českého poháru právě nad Svítkovem 6:5, takže formu by na startu jara měli mít určitě slušnou. „Boj o čtyřku boj je opravdu vyrovnaný a v konečné tabulce bude hrát roli každý bod,“ je si dobře vědom letohradský útočník David Levý. „Důležitý bude dobrý start do jarní části. Pokud budeme všichni zdraví, tak věřím, že v play off jsme schopní poprat se se všemi. No a kdyby to znovu cinklo, tak by to byla paráda,“ zasnil se gólman Michal Novák při vzpomínce na loňskou spanilou jízdu letohradských hokejbalistů až do extraligového finále.

Zatímco hokejbalisté Svítkova a Letohradu jsou pevně zabudovaní v osmičce pro play off, tak další východočeské týmy nemají v tomto směru zatím vůbec žádnou jistotu. Pardubický HBC (17 bodů) po hororovém startu do extraligy sice ve druhé polovině podzimu zabral a nakonec se vytáhl na poslední stupínek zajišťující čtvrtfinále, nicméně to je pozice pořád hodně vachrlatá, protože další rivalové toužící po vyřazovací části jsou v těsném závěsu. A jedním z nich jsou královéhradečtí hokejbalisté (14 bodů), kteří se sice na konci podzimu propadli na desáté místo, leč například na sedmou Karvinou ztrácejí jen čtyři body, což rozhodně není pozice, s jakou by se nedalo něco dělat. A právě Karvinou Hradec přivítá ve svém úvodním jarním vystoupení, což bude hned klíčová bitva.