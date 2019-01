Česká Třebová - Automobilový tým K plus K motorsport půjde do sezony s novým zázemím i jezdci.

ZA VOLANT VOZU Porsche Carreara usednou v nové sezoně kromě vedle Jiřího Janáka mladšího i Vladimír Hladík, Janko Daniš a Aleš Jirásek junior. | Foto: archiv

Za necelé dva měsíce zahájí ústecký automobilový závodník Jiří Janák ml. svou osmou sezonu na okruzích. Mladý pilot začal loni spolupracovat s týmem K plus K motorsport, který ho podporoval při závodech Deutsche Porsche Carrera cup a Porsche Supercup.

Tým K plus K motorsport, který je původem z Brna, se závodům na okruzích věnuje od roku 1994. „Začínali jsme s pickupy a s oktávií. Docela dobře jsme se umisťovali v popředí výsledkových listin,“ říká zástupce týmu Karel Kubů a dodává: „Od roku 1996 organizujeme závody do vrchu, nejprve to byl lanškrounský Laudon, loni se k tomu přidal závod v Červené Vodě.“

Očekávání týmu, který bude mít zázemí v České Třebové, je vysoké. „Rádi bychom, aby Jiří Janák ml. skončil do třetího místa v Deutsche Carrera cupu, a to se dosud nikomu z východní Evropy nepovedlo. Byli bychom také rádi, kdyby tým v českém mistrovství dojel na bodovaných místech,“ poznamenává Karel Kubů.

K plus K Motorsport se pro sezonu 2008 spojil své síly s předním německým týmem Schnabel Engineering. „Chtěli bychom využít svých zkušeností v Mezinárodním mistrovství České republiky v závodech automobilů na okruzích. Vytvořili jsme proto tým, který má k dispozici Porsche Carrera 997 ve specifikaci cup, jež bude nasazováno v tomto seriálu. Také se nám podařilo získat Porsche Carerra 997 RSR model 2008, což je auto, které se používá na vytrvalostní závody typu Le Mans, a my ho nasadíme i v mistrovství České republiky a mezinárodním mistrovství Polska. Je to jeden z nejsilnějších vozů, které Porsche vyrábí,“ vysvětluje Kubů.

Tým bude v rámci českého mistrovství na okruhu reprezentovat hned několik jezdců. „Za volantem se vystřídají vedle Jiřího Janáka ml. například Vladimír Hladík, Janko Daniš nebo Aleš Jirásek junior. S dalšími jezdci ještě o startu jednáme,“ podotýká Kubů a pokračuje: „V Polsku bude stáj hájit Max Stanco, který je po pilotovi Formule 1 Robertu Kubicovi druhým nejznámějším Polákem na okruhu a jenž by mohl polský šampionát vyhrát.“

Na tréninky vyjíždí tým 25. února do italského Mugello. „Snad nám tu bude přát počasí. Následovat bude německý Hockenheimring, kde bychom měli 6. března převzít od firmy Porsche vozy pro pohárové závody a zároveň klenot naší stáje Porsche RSR. Ihned poté bude následovat test těchto vozidel,“ říká Karel Kubů. Jezdci se tak mohou těšit na závody na těch nejslavnějších okruzích jako jsou Monako, Hockenheimring, Monza, Silverstone, Spa a další.



Zmiňovanou základnu v České Třebové K plus K motorsport otevře na konci března a slavnostní otevření bude moderovat Martin Pouva. V autosalonu Jiřího Janáka st. tak bude veškeré zázemí pro přípravu a pro doprovodný tým. Připravovat se zde budou čtyři závodní vozy. Kromě základního servisu pro motoristický sport však budou poskytovány některé služby i široké veřejnosti.

„Po tomto slavnostním otevření nás budou čekat téměř každý týden jeden až dva testovací dny, navštívíme třeba italské Missano, Monzu a Vallelungu atd. Úkolem bude především najít optimální nastavení vozidla pro jednotlivé piloty. Testů se z naší strany zúčastní vždy šest až osm jezdců,“ říká závěrem Karel Kubů.

(mj)