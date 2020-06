Svět basketbalu se v České republice postupně vrací do normálu po předčasném ukončení sezony kvůli koronavirové epidemii. Hráči se díky uvolňování opatření vrací do tělocvičen a s trenéry se mohou začít připravovat na další ročník. K tomu, aby se hráči vrátili k týmovým tréninkům ve formě, pomáhal také projekt České basketbalové federace #vratimselepsi, díky kterému mohli fanoušci na sociálních sítích zkoušet domácí cvičení na udržení kondice i basketbalových dovedností. Hlavními osobnostmi videí byl basketbalový pár Pamela Effangová – Josef Příhonský, který dětem více než dva měsíce předcvičoval.

ZA DVA DNY HOTOVO

„Dostali jsme se k tomu s Pamelou přes trenérku z ČBF Milenu Moulisovou, se kterou se oba dva dobře známe. Ona hodně narychlo sháněla lidi, kteří by dokázali předvést cvičení pro děti, a my jsme po tom hned skočili. Byl to super zážitek. Natáčelo se u ní doma, takže to bylo v příjemném zázemí, nemuseli jsme nikam daleko cestovat. Odehrávalo se to tak trochu v rodinné atmosféře, dostali jsme občerstvení… První natáčecí den byla trochu zima, ale zvládli jsme to a byli jsme nadšení z té příležitosti,“ vypráví Příhonský, jinak trenér pardubické mládeže, o dvou natáčecích dnech, z nichž vyšlo třiašedesát videí.

„Natáčení ubíhalo dobře, celé to odsýpalo. První den to ještě nebylo celé tak promyšlené, ale ten druhý už to běželo jako po drátkách. U každého cvičení jsme se ale hodně pobavili, což bylo super a ani nám nevadilo strávit tím celý den,“ usmívá se při zmínce, že bylo natočeno přes 14 gigabajtů materiálu.

RECEPTY OD TRENÉRKY

Samozřejmě došlo i na nějaké vtipné historky z natáčení. „Některá cvičení se na první pokus úplně nepovedla, to bylo občas vidět v prostřizích na konci. Na ničem jsme se ale naštěstí vyloženě nezasekli, vybíraly se cviky, které sami známe, takže v tom nebyl problém. Měli jsme v zásobě víc cviků, takže se všechny ani nedostaly do vysílání. Při cvičení s nafukovacími balónky nás trápil vítr, což byla velká zábava,“ pokračuje hráč se zkušenostmi z Kooperativa NBL.

Příhonský i jeho přítelkyně, v současné době opora Sokola Hradce Králové v Ženské basketbalové lize a členka širšího kádru reprezentace, byli při celém natáčení pod dohledem zkušené trenérky, která je při předvádění cviků koordinovala. „Cviky vymýšlela přímo Milena Moulisová a když se jí pak něco nezdálo, nebála se nám do toho vstoupit. Člověk sám dobře ví, jak by měla ta cvičení vypadat, takže jsem většinou věděl, že to bude potřeba natočit znovu. V některých videích bylo i slyšet, jak nás koordinuje,“ popisuje.

HNED DO TRÉNINKŮ

Videa, která běžela na sociálních sítích Českého basketbalu mezi 16. březnem a 29. květnem, vidělo jen na Instagramu přes 400 tisíc lidí! Výrazný nárůst popularity prý ale Příhonského nepotkal.

„Já osobně nejsem až tak aktivní na sociálních sítích, takže jsem žádný velký dopad na svou osobu nezaznamenal. Když jsem pak potkával lidi z basketu naživo, tak mi to chválili, ptali se, jak to dlouho bude pokračovat a podobně. Ohlasy jsem měl veskrze pozitivní, všem se projekt moc líbil. Komunita trenérů mi to chválila, že získali spoustu tipů a nápadů na vlastní tréninky,“ říká Příhonský, který od léta mění kategorii, se kterou bude v Pardubicích pracovat.

„Doteď jsem byl trenér kluků U17 a U19. Od příštího roku budu pokračovat s Dušanem Bohunickým u devatenáctky přesunu se navíc k malým dětem, když budu mít na starosti tým U11. Přesně pro ně se taková cvičení hodí, pár věcí z Vrátím se lepší jsem na trénincích po karanténě zařadil,“ uzavírá s tím, že cvičení bude používat i nadále.