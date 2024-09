Radek Halva Redakce dnes 19:00

Po neplánované a povodňovou situací zapříčiněné neplánované pauze naskočili letohradští hokejbalisté zpátky do extraligového kolotoče. Čekal na ně daleký výjezd do Karviné a na zpáteční cestě byla nálada podstatně optimistštější než o čtrnáct dnů dříve po porážce v Kladně. Úvodní tři body do tabulky nejvyšší soutěže mají totiž Jeleni v kapse.