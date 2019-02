Klášterec nad Orlicí /FOTO/ - V neděli 20. ledna se v Klášterci nad Orlicí uskutečnil letošní první závod Mistrovství ČR v motoskijöringu "Orion - Shiva KTM Cup 2019".

Na pěkně připravené umrzlé trati se více než 900 divákům představilo 23 posádek. Tak velký počet soutěžících dvojic měli organizátoři motoskijöringového seriálu naposledy v roce 2010! Potěšitelné bylo, že se zúčastnili někteří noví jezdci, kteří přestoupili z čela Orlického poháru 2018 (Popovyč, Musil, Polišenský, Kotouček). A jak ukázal pozdější vývoj závodu, určitě v Klášterci tito nováčci nehráli druhé housle.

V kvalifikačních jízdách doslova zářili zkušený Vítězslav Marek s novým lyžařem Jaromírem Vondruškou. Všechny tři své jízdy s přehledem vyhráli a získali tím i tři bonusové body do tabulky MČR za vítězství v kvalifikaci. Pro dva body si dojeli favorizovaní Lukáš Mohaupt s Václavem Hotovým, kteří se neustále zlepšovali (3., 2. a 1. místo). Jeden bonusový bod za třetí místo v kvalifikaci získali poslední klášterečtí vítězové z roku 2017 Roman Mňuk se Zdeňkem Langerem.

O vyrovnanosti motoskijöringu svědčí i to, že loňští mistři domácí bratři Šrolerové dojeli v kvalifikaci čtvrtí, i když jednou vyhráli a jednou byli druzí. Ale ve třetí sérii jízd dojeli na čtvrté pozici a do finále tak postupovali ze čtvrtého místa. V poslední sérii naopak zajeli výtečně dalečínští jezdci Zdeněk Vetešník s Jaroslavem Procházkou. To, že se až do cíle udrželi na druhé pozici, je doslova katapultovalo na osmou pozici, což jim zaručovalo přímý postup do finále A.

Zatímco pro jezdce na 9. - 23. místě v kvalifikaci klášterecký závod skončil, závodníci na 9. - 20. pozici mohli ještě jet tzv. finále „B“. Z B-finále je ale vždy postup náročný, protože postupují pouze první 2 jezdci. Papírově největšími favority byli domácí Fogl se Sabotou, kterým kvalifikace příliš nevyšla. Ale B-finále zvládli perfektně a postoupili suverénně, když byli na čele 12-členného jezdeckého pole od startu až do cíle. S nimi se do finále ještě dostali Nývlt s Linkem.

V dramatickém závěrečném finále nakonec vyhráli Lukáš Mohaupt s Václavem Hotovým, kteří od 4. kola vystřídali na čele Marka s Vondruškou. Ti se nakonec neudrželi na stříbrné pozici, protože se ještě přes ně dostali Roman Mňuk se Zdeňkem Langerem. Ale i tak museli být Marek s Vondruškou při své společné motoskijöringové premiéře spokojeni. Domácí bratři Šrolerové měli horší start a mohutně dotahovali. Ale na stupně vítězů se nedostali, i když k nim měli blízko. Po kolizi krátce po startu byli z dalších bojů vyřazeni jedni z favoritů - Josef Mňuk s Filipem Langerem.

1. Lukáš Mohaupt - Václav Hotový, Orion Racing Team, Honda 450 4T, 11:30,72

2. Roman Mňuk - Zdeněk Langer, Mňuk Raciong Team z.s., Yamaha 450 4T, 11:33,44

3. Vítězslav Marek - Jaromír Vondruška, Cermen s.r.o., KTM 450 4T, 11:44,94

4. Patrik Šroler - Miroslav Šroler, Sidemotokros Klášterec n.Orl, Beta 300 2T, 11:48,55

5. Miloš Dvořák - Marek Buřval, SK DRAK Dalečín z.s., Kawasaki 250 2T, 11:49,29

6. Tomáš Fogl - Martin Sabota, Sidemotokros Klášterec n.Orl, Yamaha 250 2T, 12:04,48

V Klášterci nad Orlicí jelo i 41 posádek Orlického poháru. Vzhledem k velkému počtu jezdců bylo organizátory poháru rozhodnuto, že se jelo systémem kvalifikačních, opravných a semifinálových jízd. Sítem těchto jízd tak prošli nejlepší jezdci až do hlavního finále, kde jelo nejlepších 10 dvojic finále na 7 kol.

Výsledky

Z vítězství se radovali Martin Černý s Janem Maisnerem, které na stupně vítězů doplnili Josef Podzimek s Patrikem Koskem a Filip Strmiska s Michalem Pavlů, kteří se do finále dostali až vítězstvím ve finále „B“.

1. Martin Černý – Jan Maisner, Rychnov nad Kněžnou, Suzuki 250 2T, 8:26,27

2. Josef Podzimek – Patrik Kosek, Bača Team, Beta 300 2T, 8:27,76

3. Filip Strmiska – Michal Pavlů, Kostelec nad Orlicí, KTM 450 4T, 8:35,59

4. Václav Kohl – Jiří Hoffmann, Suchý Důl, KTM 250 2T, 8:38,75

5. Martin Lux – Tomáš Lux, Sidemotokros Klášterec n.Orl, Husqvarna 450 4T, 8:42,21

6. Tomáš Matoušek – Jan Kopecký, Retox Racing, Beta 300 2T, 8:45,40

Už v neděli 10. února se čtvrtý závod Mistrovství ČR v motoskijöringu „Orion Shiva KTM Cup 2019“ uskuteční v Letohradě.