Obec nedaleko Poličky hostila účastníky běžeckého seriálu Iscarex Cup. To, co pro ně pořadatelé druhého ročníku Širokodolského krosu připravili, však jako milé přivítání na první pohled rozhodně nevypadalo.

Tvrdá běžecká šichta v Širokém Dole. | Foto: Deník/Radek Halva

Ne snad, že by šlo o atmosféru, to určitě ne, ba právě naopak, ta byla příjemná a pohodová. Ale sedmikilometrová trať skládající se ze dvou okruhů obcí a jejím okolím slibovala, že se promění v náročnou zkoušku fyzických sil i morálky. A běžci neznajícímu zdejší terén se jen při pohledu do brutálního stoupání hned po startu musela zatočit hlava, tím spíše při vědomí, že tenhle krpál se mu postaví do cesty dvakrát. Ostatně ani ten, kdo ho z dřívějška znal, jistě nejásal, že mu zase stojí v cestě, nadto ve třicetistupňovém parnu.