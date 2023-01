V nástupu do druhého poločasu odskočila Beksa na rozdíl šestnácti bodů a i když bylo samozřejmě jasné, že se tým kalibru Opavy jen tak nevzdá, a začal ze svého manka ukrajovat, tak Pardubičtí hráli i nadále zodpovědně a protivníka do konce nepustili blíže než na osm bodů. Z dobře pracujícího kolektivu vynikl Robert Rikič (21 bodů, 11 doskoků, užitečnost 31!).

Dino Repeša, trenér Pardubic: Pro nás je to cenná výhra, protože jsme před zápasem měli s Opavou stejnou bilanci. Teď máme o výhru víc a vzájemnou bilanci 2-0. Do play off sice ještě zbývá odehrát hodně utkání, ale možná jedna výhra víc nebo míň může být velmi podstatná… S výkonem musím být spokojený. Opava dávala v posledních třech zápasech průměrně 98 bodů, teď 64, to je pro nás velmi důležité číslo. V útoku OK, děláme chyby, ztratíme míč, ale když kontrolujeme obranu, můžeme vyhrát proti každému soupeři v lize.

Tomáš Vyoral, hráč Pardubic: Myslím si, že kromě prvních šesti sedmi minut jsme zápas celou dobu kontrolovali a byli lepším týmem. Hráli jsme výbornou obranu, až na obranný doskok, soupeř měl hrozně moc druhých šancí. Nicméně celkově bych řekl, že výhru jsme si zasloužili. Byl to těžký zápas, jako každý proti Opavě, ale měli jsme i trošku navrch. Jsem rád, že jsme toto utkání zvládli.

Petr Czudek, trenér Opavy: V první řadě gratuluji kolegovi Dinovi Repešovi a jeho týmu k vítězství, Pardubice si ho zasloužily. My jsme měli velmi dobrou první čtvrtinu, vytvořili jsme si v ní sedmibodový náskok, ale pak soupeř přitlačil v obraně. Rozhodla druhá čtvrtina, kdy jsme se dostali jen k devíti bodům. Ne, že bychom si nevytvořili dobré pozice, ale nespadlo nám to, co nám normálně padá. Máme to založené na trojkách, ale třeba Kuba Slavík se trápil. Pořád jsme hráli aktivně, stáhli jsme ztrátu z šestnácti na osm bodů a právě Kuba měl otevřenou trojku, ale nedal. A to bylo, myslím, zlomové."

Jakub Mokráň, hráč Opavy: Začátek jsme měli dobrý, prvních sedm minut vyhrávali, ale pak jsme třináct minut zaspali. Pardubicím fakt dávám respekt, hrály tvrději a zasloužily si vyhrát. Dali jsme jen 64 bodů, bylo to jak jejich obranou, která byla nejtvrdší, proti jaké jsme v poslední době hráli, tak i tím, že nám to nepadalo.

20. KOLO: BK KVIS Pardubice – BK Opava 76:64 (17:17, 39:26, 61:49). Body: Rikič 21, Šafarčík 16, Svoboda 9, Švrdlík 7, Štěrba 6, Vyoral 5, Pekárek 4, Neal 3, Burda 3, Potoček 2 – Mokráň 19, Zbránek 8, Kvapil 8, Farský 7, Šiřina 7, Carl 6, Slavík 5, Švandrlík 3, Kouřil 1. Rozhodčí: Kučírek, Salvetr, Jeřáb. Fauly: 22:21. Pět chyb: Švrdlík (Pardubice). Trestné hody: 24/18 – 21/15. Trojky: 8:7. Doskoky: 44:41. Diváci: 998.

Další výsledky:

Olomoucko – Ústí nad Labem 86:93, Brno – Děčín 96:86 po prodl., USK Praha – Nymburk 85:87, NH Ostrava – Kolín 69:75, Hradec Králové – Slavia Praha 62:73.

Pořadí:

1. Basket Brno (15-5), 2. ERA Basketball Nymburk (14-6), 3. BK Armex Děčín (13-7), 4. BC Geosan Kolín (12-7), 5. BK KVIS Pardubice (12-8), 6. Sluneta Ústí nad Labem (12-8), 7. BK Opava (11-9), 8. NH Ostrava (9-11), 9. USK Praha (7-12), 10. Slavia Praha (6-14), 11. BK Redstone Olomoucko (4-16), 12. Královští sokoli Hradec Králové (4-16).

Příští program:

BK KVIS Pardubice vs. Královští sokoli Hradec Králové (sobota 28. ledna, 18.30, enteria aréna).