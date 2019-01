Pastviny - Mezi pětadvaceti posádkami se neztratili žamberští senioři, po výborném výkonu skončili celkově čtvrtí.

Už potřetí se účastnil závodů dračích lodí na známé přehradní nádrži nedaleko Žamberka. V sobotu byl v posádce lodi žamberských vodáků seniorů. V posádce, jejíž průměrný věk byl neuvěřitelných 66,9 roku. Jiřímu Hovádkovi bylo ovšem letos v lednu osmdesát.



Ve druhé polovině rozjížděk nejstarší posádka závodu zajela na 250 metrů dlouhé trati nejrychlejší čas. V celkových výsledcích pak skončila v tvrdé konkurenci na skvělém čtvrtém místě. A Jiří Hovádek z lodi vystupoval s úsměvem a za potlesku stovek přihlížejících diváků. Jeho osmdesátka na něm vůbec nebyla znát.



„Jsme stará vodácká parta ještě z dob, kdy jsme zakládali vodácký oddíl. Začínal jsem jako dorostenec. V posádce jsou dnes ovšem taky dva bývalí reprezentanti. Ten závod je perfektní,“ svěřil se Deníku.



„Vodáctví jsem se věnoval léta, pak jsem toho musel nechat kvůli zdravotním problémům, ovšem teď si to na dračí lodi užívám. Ještě by se dalo jet, cítím se moc dobře,“ prohlásil. A v čem podle něho spočívá úspěch osazenstva dračí lodi, které tvoří dvacet pádlujících, bubeník udávající rytmus a kormidelník?



„Je samozřejmě nutná absolutní souhra posádky. Místa pro pádlování není mnoho. Musíme být sehraní, držet rytmus. Nám se daří určitě i proto, že jsme všichni kluci, kteří za mlada jezdili. Ale je to opravdu skvělé. Pokud mi vydrží zdraví, pojedu určitě i za rok,“ uzavřel.

Závody dračích lodí na Pastvinách uspořádal místní Ski klub poprvé před třemi lety.



Pořadatelé zřejmě netušili, do jakých rozměrů se jejich pozoruhodný podnik rozroste. Ze závodu, který byl původně zamýšlen spíš jako zpestření sezóny na přehradě a jakýsi „srandamač“ pro místní vodáky a jejich přátele z nejbližšího okolí, se ovšem v krátké době stal podnik, jenž přináší řadu strhujících soubojů početných posádek. Většina z nich je z regionu, letos přijeli ovšem i vodáci z Hradce Králové nebo Šumperka.



Za nečekaně příznivého počasí sledovaly stovky diváků nejdříve rozjížďky, čtyři nejlepší posádky z pětadvaceti startujících si to pak „rozdaly“ v malém a velkém finále. „Zlato“ nakonec vybojovali Vodáci Žamberk junioři, za nimi skončily posádky Piatlon Letohrad, Vodáci Šumperk a Vodáci Žamberk senioři.



Mezi čtyřmi ženskými posádkami byl nejlepší tým žamberských žen, jako nejatraktivnější pak byla vyhlášena posádka Poliklinika Žamberk.



„Máme štěstí na počasí, je tu výborná divácká kulisa, nemůžeme být než spokojeni. Je to pro nás motivací pro pořádání závodů i v dalších letech. Je ovšem otázka, zda se nám bude dařit získat lodě pro závody za takových podmínek, jako dnes,“ uvedl předseda pořádajícího klubu Josef Koubík.



Pro závod byly dvě dračí lodě přivezeny ze Znojma a z Hranic na Moravě. O to, že mohou být pronajímány za přijatelných podmínek, se zasloužil člen pořádajícího klubu Ivo Skřenek, který na dračích lodích závodí.

On i všichni pořadatelé a samozřejmě také posádky si zaslouží redakční palec nahoru.

