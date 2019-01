K prvenství mu pomohly dva cenné kovy na mistrovství světa v horském maratonu. Celkově je to jeho sedmé vítězství.

Ústí nad Orlicí – Ceny rozděleny. Laureáti ohodnoceni potleskem. Sportovní rok 2018 lze uzavřít. Pondělní slavnostní galavečer při příležitosti vyhlašování nejúspěšnějších sportovců regionu za rok 2018 znovu opanoval ústecký vytrvalec Robert Krupička. Navázal na vítězství z loňského ročníku a jubilejní 50. ročník ankety vyhrál před druhým Janem Bínou, jehož doménou jsou kuželky, a třetí cyklistkou Monikou Simonovou. „Určitě bych chtěl znovu poděkovat všem, kteří se na organizování ankety podílejí! K výsledkové dokonalosti mi letos ještě trochu chybělo, ale byl to pro mě po sportovní stránce opravdu velmi dobrý rok,“ uvedl novopečený král Robert Krupička. Nejlepším kolektivem mezi dospělými se stali kuželkáři českotřebovské Lokomotivy, když skončili v Interlize na čtvrté pozici. Hvězdou Deníku se stala dvanáctiletá Eliška Zemanová, která vyhrála u čtenářů podruhé za sebou.

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ

1. Robert KRUPIČKA

atletika – TJ Jiskra Ústí n. O.

2. Jan BÍNA

kuželky – TJ Lokomotiva Česká Třebová

3. Monika SIMONOVÁ

cyklistika – Cyklotrénink F. Trkal

4. Jakub ŠTVRTECKÝ

biatlon – Klub biatlonu Letohrad

5. Daniel SUCHÁNEK

kanoistika (sjezd) – SK Kanoistiky V. Mýto

6. Adéla STRÁNSKÁ

atletika – Běžecký klub Iscarex Č. Třebová

7. Markéta MARKOVÁ

požární sport – SDH Dolní Čermná

JEDNOTLIVCI DOROST A JUNIOŘI (bez pořadí)

Lukáš VAŠINA

volejbal – TJ Sokol Č. Třebová II.

Adam PÁNEK

kickbox – Falcon Kickbox Vysoké Mýto

Tomáš KŘIVDA

orientační běh – K.O.B. Choceň

Justýna BOUCHALOVÁ

rádiový orientační běh – TJ Lokomotiva Česká Třebová

Vít ŠKRKOŇ

judo – TJ Lokomotiva Česká Třebová

Mikuláš KARLÍK

biatlon – Klub biatlonu Letohrad

Tomáš MIKYSKA

biatlon – Klub biatlonu Letohrad

Petr DVOŘÁČEK

kickbox – Falcon Kickbox Vysoké Mýto

Michal NOVÁK

hokejbal – SK Hokejbal Letohrad

Filip FALTUS

hokejbal – SK Hokejbal Letohrad

JEDNOTLIVCI ŽACTVO (bez pořadí)

Sára V. SERBOUSKOVÁ

běh – Českotřebovský klub ISCAREX

Karolína MÁLKOVÁ

rychlostní kanoistika – SK Žamberk

Eliška KRUMMEROVÁ

bowling – Tacl team Letohrad

Jan SEMIRÁD

biatlon – Klub biatlonu Letohrad

Svatava MIKYSKOVÁ

biatlon – Klub biatlonu Letohrad

Nela HÝBLOVÁ

plavání – TJ Lokomotiva Česká Třebová

Adam NOVOTNÝ

plavání – Plavecký klub Vysoké Mýto

Michaela ZEDNÍČKOVÁ

sjezd na divoké vodě – SK kanoistika Vysoké Mýto

Eliška ZEMANOVÁ

kickbox – Falcon Kickbox Vysoké Mýto

Jan KRAUS

rychlostní kanoistika – Klub vodních sportů Žamberk

KOLEKTIVY DOSPĚLÝCH

1. TJ Lokomotiva Česká Třebová: kuželky – muži

2. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

fotbal – muži A

3. SK Hokejbal Letohrad

družstvo mužů

4. Klub biatlonu Letohrad

5. TJ Lokomotiva Česká Třebová: hokejbal – ženy

KOLEKTIVY MLÁDEŽE (bez pořadí)

TJ Lanškroun

volejbal – družstvo kadetek

SK Hokejbal Letohrad

mladší dorost

TJ Sokol Česká Třebová II.

volejbal, mládež

Klub biatlonu Letohrad

družstvo žactva do 15 let a dorostu do 19 let

Vodácký RAFT KLUB Gymnázium Letohrad

KOLEKTIV Z VESNIC

TJ Sokol Libchavy

fotbal

VETERÁNI (bez pořadí)

Petr NOVÁK

skialpinismus – SK Donocyl Vysoké Mýto

Jiří STRNAD

dračí lodě – Klub vodních sportů Žamberk

Jana MATYÁŠOVÁ

běh do vrchu, kros, silnice – společnost Silvita spol. s. r. o. Ústí nad Orlicí

TRENÉŘI, CVIČITELÉ, ROZHODČÍ

Vladimír CHUDÝ

fotbal – trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

Jan VENCL

trenér a rozhodčí atletiky – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

Milan STRÁNSKÝ

cvičitel ASPV – TJ Jablonné

Vlastimil VÁVRA

biatlon – trenér Klub biatlonu Letohradu

Kamil RENČÍN

volejbal – TJ Sokol Česká Třebová II., rozhodčí

HANDICAPOVANÍ

Jan HOLUB

plavání – Sportovní oddíl UNO při Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Orlicí

REPREZENTANT

Dominik ZÁLESKÝ

atletika – Dukla Praha

Michal KRČMÁŘ

biatlon – SKP Kornspitz Jablonec n. N.

SÍŇ SLÁVY

Jarmila HEJTMANSKÁ

cvičitelka ASPV – Jiskra Králíky

Jaroslav HANĚL

funkcionář, rozhodčí – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

HVĚZDA DENÍKU

Eliška ZEMANOVÁ

kickbox – Falcon Kickbox Vysoké Mýto