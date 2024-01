Zdolali nebezpečnou a úmornou novinku v podobě dvoudenní etapy v poušti. Kromě Dušana Drdaje se všichni jezdci Orion Moto Racing Group dostali do cíle. „Byly to nejtěžší dva dny, co jsem na Dakaru kdy zažil,“ prohlásil Milan Engel, který pekelnou dunovou pouť dokončil na 18. místě a posunul se do první dvacítky průběžného pořadí. Strach je o Martina Michka, kterého čím dál více bolí jeho nateklá ruka, Chrono48 zvládl na padesát procent své obvyklé výkonnosti.

Šestá etapa. | Foto: Orion MRG

Jaromír Romančík dokončil šestou etapu na 32. místě a Martin Prokeš byl dvaapadesátý. O osudu Dušana Drdaje rozhodne zítřek, kdy bude mít tým k dispozici jeho motorku s poškozenou zadní nádrží.

Přes 600 kilometrů pouze v dunách, veškerou porci si museli účastníci Dakarské rallye rozložit podle počtu ujetých kilometrů. Nejdále se dostal Martin Michek, který přespal v bivaku na 462. kilometru. Do cíle se pak dostal s odstupem hodiny a tří minut. „Etapa krásná, zajímavá. Chtěl jsem si jí užít, ale bojoval jsem sám se sebou. Ruka po nehodě z páté etapy mě dost zlobí, je hodně nafouknutá,“ smutnil Michek, kterého zranění limitovalo přímo na trati. „Při každém nárazu, při každé duně ji držím v křeči. Jsem rád, že jsem to mohl vůbec dojet. Oči by jely, tělo také, ale můj výkon byl na padesáti procentech.“

Elitní český jezdec, který na Dakaru pravidelně prohání konkurenty z továrních stájí, uvažoval kvůli bolestem také o odstoupení. „Chvilkami jsem měl myšlenky, jestli mám vůbec pokračovat dál. Naštěstí jsem zvolil takové tempo, díky kterému se snažím dojet do cíle. Snad se z toho dostanu také po dni volna,“ přál si Michek, který svůj stav bude vyhodnocovat společně s mediky

„Jeho ruka si mi moc nelíbí. Na rentgenu nám ale řekli, že tam zlomenina nemá. Je ale oteklá a hraje barvami… Rozhodně nebudeme Martina tlačit, je úplně na něm, aby se rozhodl, co dál. V tento moment ale není na pořadu dne odstoupení,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf stáje Orion Moto Racing Group. „Řešíme to od chvíle, kdy se vrátil do bivaku a budeme se Martinovi věnovat dál. Děkujeme týmu Martina Prokopa, který nám s ním pomáhá.“

Michek se propadl v průběžném pořadí na 11. místo a ztrácí hodinu a 34 minut na lídra. Naopak se dařilo Milanu Engelovi, který dvoudenní etapu v poušti zvládl jako osmnáctý nejlepší jezdec. Z 23. místa se posunul na celkové devatenácté. „Stihnul jsem dojet do bivaku, který byl na 430. kilometru. Nebylo to vůbec lehké zdolat, klíčové bylo si rozvrhnout síly. A hlavně také myslet na benzín, to byla alfa-omega celého konceptu dvoudenní etapy,“ dodal Engel, který tak na dunách našel své tempo. „Na všech výjezdech jsem se nezahrabal, nikam úplně nechvátal, nechtěl jsem vypotřebovat všechnu svoji sílu.“

Romančíka trápil prasklý chladič

Na solidní 32. příčce dokončil šestou etapu Jaromír Romančík. Myšlenku a celý nápad Chrono48 si pochvaloval. „Po 429 kilometrech v dunách jsem byl úplně vyčerpaný. V bivaku jsme kempovali, dostali jsme stan, spacák, krabičku s jídlem, kde byly konzervy se sušenkami a kalíškem. Udělali jsme si večeři a šli spát v motokrosovém oblečení, což nebylo nic moc příjemného, ale patřilo to ke správnému dobrodružství,“ byl spokojený Romančík, který na Dakaru pokračuje s velkou ztrátou po nedokončení dvou etap.

Bohužel v pátek ho opět trápil technický problém, na padesátém kilometru zjistil, že nemá vodu v chladiči, jenž byl prasklý. „Musel jsem každých padesát kilometrů zastavit, počkat než vše vychladlo a dolil jsem vodu. Musel furt šroubovat, což mě hodně zpomalilo. Ale to je jedno, jsem rád, že pokračuji dál a sbírám další zkušenosti,“ tvrdil Romančík z Liberecka. Martin Prokeš z Krásného Pole dojel v pátek se ztrátou více než tři hodin a celkově drží 45. místo.

V sobotu čeká na účastníky den volna.