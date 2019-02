Východní Čechy, Pardubice - Rusko, Francie, Bosna a Hercegovina. Tři soupeři v evropské kvalifikaci. Nicméně Čechům se v pardubické aréně náramně daří.

Čeští basketbalisté (v bílém) porazili na úvod kvalifikace Island o dvacet bodů. Hrálo se v pardubické Tipsport aréně. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Můj dům, můj hrad… Nebo taky heslo basketbalové federace FIBA pro kvalifikaci o MS 2019 This is my house. To vše do puntíku sedí na české basketbalisty. Národní tým se rozhodl, že také druhou polovinu kvalifikace o světový šampionát odehraje v Pardubicích. Jako první zde už v půlce září přivítá basketbalového velikána – Rusko.

Češi zatím hájí domácí prostředí na výbornou. V Pardubicích úspěšně celou kvalifikaci odstartovali výhrou nad Islandem a na přelomu června a července na tom samém místě přehráli Finsko i Bulharsko. A také díky těmto třem vítězstvím mají po spojení dvou kvalifikačních skupin na svém kontě pět výher a jedinou porážku. To je řadí na průběžnou druhou příčku.

Do arény si našli cestu basketbaloví fanoušci, a to i přes nepříznivý termín posledních zápasů na začátku prázdnin. „My jsme ani nevnímali počet fanoušků jako tu atmosféru, která byla při obou utkáních velmi dobrá. Potvrdilo se, že basketbal do Pardubic patří, má tam popularitu a lidi tam fandí. Pomohla i skvělá produkce v aréně ze strany federace, to znamená práce s video kostkou, DJ, emoce. Fanoušci nás hnali dopředu a i proto jsme se rozhodli, že i pro další tři okna chceme zůstat v Pardubicích,“ potvrdil jeden z hlavních důvodů setrvání v Pardubicích manažer národního týmu Michal Šob.

Organizačnímu týmu i reprezentaci se navíc dostává velké podpory od místního klubu Kooperativa NBL BK JIP Pardubice. „Našli jsme tam domácí prostředí, a to i díky schopnostem lokálních organizátorů na čele s generálním manažerem Beksy Martinem Markem, René Peškou nebo Martinem Šorfem. Mají náš velký dík,“ pochvaluje si Šob.

Česko v Pardubicích:

13. září

Rusko

30. listopadu

Francie

21. února

Bosna

„Je to pro nás čest, že si národní tým vybral jako působiště pro své domácí zápasy opět Pardubice a pevně věříme, že všechny zápasy budou mít náboj a bude o ně veliký zájem. Jednak se jedná o atraktivní soupeře a samozřejmě pomůže reálná šance národního týmu na historický postup na mistrovství světa,“ věří manažer pardubického klubu Martin Marek, že hlediště bude v zápasech proti Rusku, Francii a Bosně a Hercegovině praskat ve švech.

Zároveň si cení, že všechna tři předchozí kvalifikační byly uspořádány bez větších problémů: „Máme radost, že se všechny tři domácí zápasy povedlo zajistit organizačně. Současně nás i těší, že si pardubičtí fanoušci na zápasy do areny našli cestu, byť na utkání v další skupině očekáváme ještě větší zájem, a v neposlední řadě se radujeme s národním týmem z jednoznačného postupu do další fáze kvalifikace.“

Michal Šob přidává ještě jednu důležitou skutečnost, která do rozhodování o domácí aréně také významně vstupuje: „Minimální požadovaná kapacita je 3000 diváků, což u nás splňuje málokterá hala, plus je nutné mít letiště v dojezdu kolem jedné hodiny a podobně. Důvody pro Pardubice tak nejsou pouze sportovní.“

Třeba ona dojezdová doba na letiště je důležitá i pro český tým. Ten v každém okně začne dvojzápas doma a pak se bude hned stěhovat k venkovnímu utkání. Poprvé si to vyzkouší už v polovině září, kdy v Pardubicích přivítá Rusko a o tři dny později nastoupí v Bosně. Právě vstupenky na utkání s Ruskem jsou nyní v prodeji na webu České basketbalové federace. (cbf, rh)