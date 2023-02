Celý podzim jste sledoval pouze jako divák, jak podzimní část letohradských Jelenů hodnotíte?

Já myslím, že je super, co se klukům na podzim povedlo. Podařilo se jim skončit na druhém místě, což je super startovací pozice do jarní části sezony. Doufám, že se nám bude dařit takhle i nadále.

Zapojil jste se do zimní přípravy, jaká pro vás je? A jaké byly první týmové tréninky?

Ano, začínám pomalu trénovat s týmem. Zatím jen v omezeném režimu, ale doufám, že se brzy budu moct připojit naplno a budu připraven případně pomoci v další části sezony. První tréninky byly super, těšil jsem se na atmosféru v kabině.

Loňský rok pro vás byl ve znamení spíše lékařů než hokejbalu, absolvoval jste operaci kolena. Jak ke zranění došlo?

Já myslím, že to byl ukázkový příklad, jak k těmto zraněním dochází (úsměv)… Při tréninku jsem chtěl udělat změnu směru, bohužel v koleni prasklo a bylo hotovo.

Jeleny čeká už za necelé tři týdny úvodní utkání jarní části proti Pardubicím. Počítáte s tím, že nastoupíte?

Kdy se budu moci zapojit do zápasu, zatím není jisté. Zápas vyhlížím, ale pouze jako fanoušek. Zatím pracuji na plném zapojení do tréninku.

V minulých letech jste se věnoval více hokeji než hokejbalu, ale přece jenom, nepokukujete i po hokejbalové reprezentaci? Potěšila by vás pozvánka na kemp?

Než jsem se zranil, tak jsem si říkal, že by bylo super jet reprezentovat, ale s operací se tyto plány rozplynuly. Nyní je pro mě důležité dostat se zpět do formy a nad tímhle prozatím nepřemýšlím.

A na závěr návrat do minulosti. Vy jste v roce 2011 byl kapitánem družstva, který vyhrálo mistrovství republiky přípravek, úspěchy přišly i v žákovských kategoriích. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Ano, pamatuji si to, jako by to bylo včera. Byly to super zážitky! Část týmu, který tam byl tehdy, je nyní v áčku, tak snad se povede podobný úspěch i v kategorii mužů.

(jan)