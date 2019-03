Tuři vletěli do bitvy druhého s prvním týmem ligové tabulky ve velkém stylu, průběžné skóre 17:10 ještě více nastartovalo i natěšené fanoušky. Jenže Nymburk, to není tým zelenáčů, který by se z podobného začátku rozklepal. Šňůrou 0:15 rázně otočil kormidlem a soupeře do vedení více nepustil.

Což zdaleka neznamená, že by Tuři na palubovce jenom přihlíželi nymburskému představení. Ba právě naopak, velmi dobrou druhou čtvrtkou (20:15!) se stále drželi na dostřel a tříbodový odstup v polovině utkání nechával vše otevřené.

Po přestávce však Středočeši začali utahovat šrouby, Tuři se stále složitěji prosazovali v útoku a jejich bodové manko pomalu, ale jistě narůstalo. Divákům bylo záhy zřejmé, že tohle nebude ten den, kdy se budou přepisovat dějiny. V závěrečné periodě hosté dominovali a navýšili svoji převahu na konečných osmnáct bodů, což je ze svitavského pohledu možná kruté, ale Nymburk tentokrát nemilosrdně trestal každou slabší pasáž v podání Turů.

„Nemyslím si, že rozdíl ve skóre odpovídá tomu, jaký je rozdíl mezi týmy. Byla to ale lekce do dalších zápasů,“ přemítal trenér Lubomír Růžička. „Vítězství Nymburka bylo zasloužené. Rozbil nám pick and roll přebíráním, nedopravili jsme míč tolikrát do dolního postavení a pokud jsme ho dopravili, tak soupeř šel do zdvojení ze silné strany. Bohužel jsme nebyli tak konzistentní v některých situacích, abychom dali koš. Hlavně ve třetí čtvrtině, kdy jsme třikrát ubránili a třikrát potom nedali dvojku nebo trojku. Za stavu minus sedm jsme neproměnili otevřenou trojku, hned z protiútoku trojku sami dostali a to je v basketu minus šest,“ mrzelo Růžičku. „Mrzí mě poslední čtvrtina a obdržených osmadvacet bodů, některé byly hodně zbytečné. Myslím, že dokážeme hrát lépe,“ dodal svitavský kormidelník.

„Hráli jsme s druhým nejlepším týmem české ligy a za výhru jsem moc rád. Utkání jsme rozhodli obranou, kde jsme udělali opravdu dobrou práci,“ pochvaloval si nymburský kouč Oren Amiel. V podobném duchu hovořil také reprezentant Jaromír Bohačík. „Bránili jsme rozhodně lépe než v Opavě. Věděli jsme, že především doma má soupeř kvalitu, poločas dopadl, jak dopadl, ale v šatně jsme si řekli, že pokud budeme dobře bránit, tak bychom se nemuseli bát o výsledek. Ve druhém poločase jsme se rozběhli také dopředu, dali pár lehkých košů a bylo to super.“

Nejlepším svitavským střelcem byl možná trochu překvapivě Tomáš Teplý, který se trefil pětkrát za tři body. „Poločas jsme tempo s Nymburkem jakž takž vydrželi. Rozbili nás ale na pick and rollu přebíráním, což jejich pivoti dokázali dobře bránit. Nedopravili jsme míč dolů, aby putoval kolem trojky a měli jsme volné střely. Ve druhém poločase ukázal Nymburk, proč je první v lize, výborně bránil a my se nedokázali do zápasu vrátit. Rozdíl je ale až dost vysoký na to, jak jsme hráli,“ svěřil se se svými dojmy po utkání.

NADSTAVBA A1, 9. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – Nymburk 69:87 (17:25, 37:40, 49:59)

Body: Teplý 15, Marko 11, Aiken 11, Kovář 9, Svoboda 9, Puršl 7, Slezák 5, Welsch 2 – Bohačík 16, Hruban 15, Pumprla 12, Davis 12, Benda 10, Wright 7, Peterka 6, Šafarčík 4, Kříž 3, Vyoral 2. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Zatloukal. Fauly: 16:18. Trestné hody: 11/8 – 14/9. Trojky: 11:10. Doskoky: 38:44. Diváci: 815. Nejlepší hráč zápasu: Pumprla (Nymburk).

Další výsledky:

Olomoucko – Ústí nad Labem 94:74, Opava – Pardubice 87:77, Děčín – Brno 62:60.

Pořadí:

1. Nymburk (100), 2. Svitavy (67.7), 3. Olomoucko (61.3), 4. Pardubice (54.8), 5. Děčín (51.6), 6. Ústí nad Labem (51.6), 7. Opava (48.4), 8. Brno (32.3).

Příště:

BK JIP Pardubice vs. Dekstone Tuři Svitavy (středa 27. března, 18:00).