Letohradští hokejbalisté v uplynulé sezoně skončili ve čtvrtfinále, kde jim stopku vystavily Pardubice. Jaká byla pro Jeleny sezona 2021/22?

Sezona to byla úspěšná. Podzim byl z naší strany velmi dobrý, na začátku jara jsme se sice hledali, to nebylo kdovíjaké, ale ke konci jarní části se naše výkony zvedaly a díky tomu jsme si zajistili play off. Tam jsme se potkali s Pardubicemi, vedli jsme 2:0 na zápasy, nakonec prohráli, ale myslím, že jsme skončili se vztyčenou hlavou, a to považuju za úspěch. Kluci odvedli kus práce, dali do toho maximum, někteří hráli i přes zranění. A na naše výkony musíme navázat v novém ročníku extraligy.

V červnu jste odehráli Final Four Českého poháru, kde Letohrad skončil bronzový. Splnil tým na finálovém turnaji očekávání vás trenérů?

Samozřejmě nás mrzel prohraný semifinálový zápas s Kladnem, o to více, když se hrálo doma, ale nám se ten zápas vůbec nepovedl, chybělo nám trošku větší nasazení. Kladno nám ukázalo svou zkušenost a také hrálo déle v sezoně, došlo až do finále. Zápas o třetí místo s Heřmanovým Městcem jsme vyhráli 7:1, ale průběh nebyl tak jednoduchý, jak se zdá. Za bezbrankového stavu tam měl soupeř několik šancí, nás podržel skvěle chytající Michal Novák, ale pak jsme dali dva rychlé góly, a to nás uklidnilo. Třetí místo za nás určitě dobré, máme medaili, a to je úspěch.

V červenci začala letní příprava, hráči se sešli v hojném počtu, co museli zvládnout?

Tak letní příprava začala vzhledem k dlouhé minulé sezoně o něco později, na prvním tréninku jsme si hráče vyzkoušeli, jak na tom jsou fyzicky po několika týdnech odpočinku, měli tam nějaký testík, posilování. Plán byl takový, že jsme měli pro hráče připraveno šest hodně vydatných suchých tréninků a potom jsme přecházeli na hřiště, kde jsme pilovali herní dovednosti a ladili herní systém. Fyzička bude na každém jednotlivém hráči, každý na sobě musí pracovat individuálně, aby byl dobře připraven.

Realizační tým extraligových Jelenů rozšířil na pozici asistenta trenéra zkušený hráč a odchovanec Letohradu Michal Kovář. Co si od spolupráce s ním slibujete a jaké jsou vize do nové sezony?

Ano, Michal přechází z pozice hráče do pozice asistenta trenéra. Takto se zapojil už na konci minulé sezony, hráčům ukazoval nějaké herní principy, které za ty roky okoukal v extralize. Je to zkušený hráč a kluci na to slyší, mohou od něj čerpat spoustu zkušeností. Rozšíření realizačního týmu bude ku prospěchu, my už jsme u toho řadu let a nový vítr je potřeba.

Co změny v sestavě?

Víme, že na podzim nebude hrát Vít Rozlílek, kterého čeká operace kolena, zdravotní problémy má i Filip Faltus. Novou tváří v týmu bude Lukáš Kohoutek z Pardubic, vrací se Filip Lux, do přípravy se zapojili i Jirka Krejsa a Petr Vychytil. Jsme rádi, že v nové sezoně bude Letohrad mít B tým mužů, takže ti hráči, kteří nedostanou tolik prostoru v extralize, budou moci hrát druhou ligu. Tam dostanou prostor i ti hráči, pro které nemáme dorosteneckou a mládežnickou soutěž.

A brankáři?

Gólmani zůstanou stejní, máme kvalitní gólmanskou dvojici ve složení Michal Novák a Lukáš Sterenčák, do přípravy se zapojil i David Manučarjan.

Zmínil jsi, že Letohrad bude mít po několika letech znovu i druholigový B tým mužů pod vedením Martina Motyčky. Jak bude vypadat vaše spolupráce?

Spolupráce fungovala, i když hráči hráli za Žamberk. Letní příprava byla společná, v sezoně pak bude jeden trénink určitě společný, budeme trénovat stejné systémové věci. Spolupráce s Martinem Motyčkou je dlouhodobá a na dobré úrovni, je to kvalitní trenér a věřím, že to bude fungovat i nadále.

V nové sezoně bude extraliga obměněna, nováčky jsou celky Svítkova a Prachatic. Dá se mluvit už teď o nějakých cílech?

Před každou sezonou říkám, že v plánu je získat aspoň třicet bodů, což je záruka play off. Nechci vyhlašovat nějaké cíle, musíme se na každý zápas kvalitně připravit a odehrát ho co nejlépe.

Vy jste jako hlavní trenér společně s Filipem Červinkou vedl český reprezentační výběr do 20 let, evropský finálový turnaj se uskutečnil v Pardubicích, kde bylo i několik letohradských hráčů. Jak tento vrchol sezony hodnotíte?

Zkušenost být trenérem národního mužstva je velká a je to čest. Mistrovství světa bylo dvakrát kvůli covidu přesunuto, pak kvůli válce na Ukrajině nedorazily týmy Kanady a USA, takže nakonec byl vrcholem Evropský pohár, který se nám povedlo vyhrát. Byl to náročný turnaj, všichni hráči k němu přistoupili skvěle, včetně těch letohradských, kteří se tam rozhodně neztratili. Ale samozřejmě mě trochu mrzí, že ten vrchol v podobě mistrovství světa nebyl. (jan, rh)