Novákovo čisté konto, dvě gólové akce a Letohrad zapsal třetí vítězství v řadě

Jako pověstný nůž máslem procházejí hokejbalovou extraligou letohradští Jeleni. Tedy alespoň na první pohled to tak vypadá, protože ve svém třetím vystoupení potřetí vyhráli. samozřejmě tak jednoduché to však rozhodně není, nyní proti Ústí nad Labem to byla úporná vyrovnaná bitva, kterou na stranu domácích naklonil především gólman Michal Novák, jenž soupeři nedovolil ani jednou skórovat. Stoprocentní bilanci bude Letohrad hájit ve dvou nadcházejících kláních v hlavním městě.

SK Hokejbal Letohrad vs. Elba DDM Ústí nad Labem. | Foto: Petra Marková