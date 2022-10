Zkratka střídá zkratku. Pardubický basketbalový klub změnil název.

„Jsme rádi, že po pardubické firmě JIP přebírá titulární sílu další pardubická firma společnost KVIS. Pro pardubický basketbal je to vyslání strašně důležitého signálu. Nejen proto, že se jedná o stabilní společnost, ale i proto, že je právě pardubická. Pokud máme uspět a dobře reprezentovat nejenom svoji organizaci, ale také kraj i město, dělá se to samozřejmě lépe s lidmi, kteří v regionu žijí,“ vysvětluje Pavel Stara, předseda představenstva BK Pardubice, který k tomuto dodává: „Je velmi potěšitelné, že pokračuje drtivá většina partnerů, kteří s námi tu káru táhnou. Naším úkolem je jejich portfolio rozšiřovat, abychom mohli naplňovat cíle.“

Na předsezonní tiskové konferenci BK KVIS Pardubice byly představeny i nové dresy.Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Dresy jako Bucks…

Na třech frontách. Pardubičtí dlouháni v loňské sezoně odehráli dohromady sedmapadesát zápasů. Letos to bude hodně podobné: Kooperativa NBL, Český pohár a Alpe Adria Cup.

„Dlouhodobě chceme hrát evropské poháry. Abychom hráli top evropské poháry, jako je Liga mistrů, tak musíme vyhrát ligu. Abychom mohli hrát FIBA Cup, musíme být minimálně mezi semifinalisty. Pak jsou poháry, které mají nižší kvalitu. A ty hrajeme, protože jsme v lize nedosáhli na lepší umístění. V Alpe Adria Cupu chceme stejně jako v předchozích dvou letech postoupit do závěrečné fáze,“ vyhlašuje a pokračuje v odtajňování plánů: „V domácím poháru se vcelku pravidelně kvalifikujeme do Final Four. Na tom nic měnit nechceme.“

Výkladní skříní tuzemské basketbalové scény je Kooperativa NBL.

„Před každou sezonou, i na základě složení týmu, věříme minimálně v postup do semifinále. Vždy je to priorita a taková DNA našeho klubu. Chceme tedy překonat hranici čtvrtfinále a vrátit se mezi čtyři nejlepší týmy v České republice,“ nebojí se nastínit vysoké ambice klubu Pavel Stara.

V Americe by řekli: K tomu nám dopomáhej Bůh… Pardubice se rozhodly zlomit prokletí v nových dresech. Ty pruhované odeslali do muzea… Nicméně o Spojených státech řeč ještě bude.„Musím se přiznat, že jsme se při návrhu nových dresů nechali inspirovat v organizaci Milwaukee. Tak třeba nám přinesou štěstí jako Bucks,“ naráží Stara na výsledky jednoho z předních týmu ve slavné NBA.