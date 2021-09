Dvě vyřazení ve čtvrtfinále po sobě. Tohle se v tak ambiciózním klubu, jakým je BK JIP Pardubice, jen těžko vydýchává. Přesto takovou turbulenci hráčů nikdo mimo organizaci neočekával.

Od nové sezony představujeme hned osm nových akvizic. Snažili jsme se doplnit tým hráči, kteří jsou hladoví a neustále se chtějí zlepšovat. Posouvat dál nejen sebe, ale celý náš klub,“ vysvětluje sportovní ředitel Radek Nečas, který dodává: „Prodloužili jsme smlouvu s Tomášem Vyoralem, která byla ještě rok platná, o tři roky. Uzavřeli jsme také nový kontrakt na dva roky s Kamilem Švrdlíkem.“

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

V přípravě jim naložili

Prvním krokem v přerodu týmu, bylo angažování trenéra Dina Repeši.

„Své kvality předvedl v minulých sezonách s USK Praha. Tam byla přesně vidět jeho práce. Přinutil své hráče podávat někdy až nadstandardní výkony vzhledem k jejich možnostem. Od prvních okamžiků, co působí v našem klubu, nás o tom přesvědčuje,“ pochvaluje si Nečas.

Do karet mu hraje také fakt, že Repeša kvalitně pracoval na Folimance rovněž s mládeží.

„Naším cílem je, aby nejen hotoví hráči byli součástí prvního týmu. Důležitá je pro nás také práce s mládeží, což je taková druhá odnož našeho klubu. Máme projekt Golden Talents, do kterého se snažíme zařadit a nalézt mladé hráče, kteří mají talent i chuť se zlepšovat. Tito hráči jsou následně pozváni do tréninkového procesu s A týmem. Tři z tohoto projektu figurují na naší soupisce i pro tuto sezonu,“ poukazuje na provázanost Radek Nečas.

Co se v mládí naučíš, ve staří jako když najdeš. Toto rčení se dá převést do basketbalových Pardubic ve smyslu: Co v letní přípravě natrénuješ, v průběhu sezony jako když najdeš.

„Absolvovali jsme dlouhou a náročnou přípravu. Hráči byli někdy až unavení. Na druhou stranu až se rozjede sezona, tak nebudeme mít tolik času trénovat,“ podotýká nový trenér Dino Repeša.

Naráží tak na skutečnost, že se jeho tým bude pohybovat na více frontách: Koperativa NBL včetně play off, Český pohár, Alpe Adria Cup.

„Vidím to zhruba na padesát až šedesát zápasů. Na takovou porci musíme být fyzicky připravení a proto jsme klukům tak nakládali,“ vysvětluje svůj letní záměr chorvatský kouč.

Kromě tvrdé přípravy v hale i na atletickém ovále se pardubičtí basketbalisté pořádně zapotili také v testovacím období.

„Letos jsme se snažili přípravné zápasy koncipovat trochu jiným způsobem. Hledali jsme co nejtěžší soupeře. Všechna přípravná utkání jsme sehráli se zahraničními soupeři. Tedy až na Olomoucko, ale tento zápas byl součástí Federálního poháru. Chtěli jsme si otestovat naše možnosti, respektive zjistit, kde nás tlačí bota. Naši kluci se porovnávali s lepšími týmy. Vlastně jsme se střetli s třemi nejlepšími polskými kluby. Ukázali jsme, že jsme konkurence schopní. S tímto záměrem vstupujeme i do nové sezony,“ poznamenává Nečas.

Místo Opavy nejdřív s Děčínem

Ve všech výše uvedených soutěžích plánuje Beksa uspět. Prioritou je KNBL.

„Tým jsme se snažili složit tak, abychom se umístili minimálně v top čtyřce. Pokud se nám podaří probojovat až do finále, tak se tomu samozřejmě bránit nebudeme,“ vyhlašuje Nečas.

„Není to jen klubový cíl, ale také můj osobní. V minulé sezoně jsem prohrál páté čtvrtfinále a už to zklamání nechci opakovat,“ dodává Dino Repeša.

Kapitánem pardubického týmu zůstává Kamil Švrdlík.

„Máme osm nových hráčů, takže úkolem nás stávajících je vytvořit jim takové prostředí, aby se cítili v Bekse dobře. Zatím to vypadá, že by nemusel být žádný problém. Všichni noví kluci do týmu zapadli. Teď už těšíme jen na to, až si zase zahrajeme, před diváky. Už nás to v prázdných halách nebavilo.“

Na vstupní utkání si ale bude muset jeho tým počkat. Původně měl nastoupit v sobotu proti Opavě. „Náš soupeř bude v kvalifikaci usilovat o Ligu mistrů,“ objasňuje Radek Nečas.

Prvním protivníkem Pardubic tak bude ve středu 22. září Děčín. Hraje se od 17.30 ve sportovní hale Dašická.

„Teď máme týden na vyladění formy. Doufám, že proti Válečníkům vyběhneme v plné zbroji. A fanoušci nás potáhnou za vítězstvím,“ burcuje Dino Repeša.

SOUPISKA: David Pekárek (číslo 1), Tomáš Tkadlec (3), Tomáš Vyoral (4), Vojtěch Kalný (7), Kamil Švrdlík (9) – kapitán, Michal Svojanovský (11), Josef Potoček (13), Jakub Novák (15), Radovan Mrázek (22), Matyáš Janů (23), Matěj Burda (24), Phil Henry (30), Dantez Walton (32), Michal Svoboda (35), Petr Šafarčík (94). NOVÉ TVÁŘE: David Pekárek - naposledy Olomoucko (od nadstavby host Kolíně), Petr Šafarčík – naposledy Nymburk, Dantez Walton – naposledy Joensuun Kataja (Finsko), Phil Henry – naposledy Apollon Limassol (Kypr), Matyáš Janů, Radovan Mrázek a Jakub Novák – všichni přechod z mládeže, Matěj Burda – naposledy GBA Europe (Praha). ODEŠLI: T.J. Dunans, David Škranc, Jakub Merešš, Prokop Slanina a Petr Heřman ukončil kvůli zranění kariéru.