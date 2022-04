Lví podíl na dvojitém vítězství Letohradu v Karviné, jak ligovém, tak pohárovém, měl devatenáctiletý junior MICHAL MACHÁČEK . Ve dvou zápasech zapsal čtyři góly a před vstupem do play off cítí ze svého týmu slibnou formu.

Máte za sebou velice úspěšný výjezd do Karviné. S čím jste ke dvěma duelům do Slezska jeli a čekali jste upřímně takové úspěchy?

Výjezd se nám ohromně povedl. Do Karviné jsme jeli v těžké pozici a potřebovali jsme body, abychom si upevnili pozici před play off. Upřímně jsem nečekal, že dokážeme zvítězit, jelikož z Karviné se body opravdu moc často nevozí. Výhra v ALPA českém poháru byla už jen třešničkou na dortu.

Nejprve jste odehráli poslední zápas základní části extraligy, který jste vyhráli 5:2. Co rozhodlo o tomto úspěchu?

Myslím si, že o výsledku tohoto utkání určitě rozhodla naše produktivita, kterou zase tak často úplně kvalitní nemáme, ale zrovna nám to sedlo. A nesmím opomenout výkon Michala Nováka v brance.

Druhý den jste ve velmi okleštěné sestavě v jedenácti lidech vyhráli i pohárové čtvrtfinále 5:3. Věřili jste v úspěch a co z vašeho pohledu bylo rozhodující? Vždyť jste prohrávali 1:3, ale podařilo se vám vývoj utkání otočit…

Ohromně nám pomohlo, že z nás vše spadlo o den dříve, kdy jsme si mohli konečně oddechnout od stresu ohledně umístění v tabulce a panovala skvělá nálada, Díky ní jsme ani na vteřinu nepřestali věřit, že můžeme zvítězit a znovu jsme byli neskuteční v zakončení (úsměv).

Konečně jsme nedělali zbytečné chyby

Vy jste byl v obou duelech střelecky úspěšný. V extraligovém kole jste vstřelil gól, v pohárovém dokonce hattrick. Střílel jste prakticky z každé pozice, byl to plán a jste za góly rád?

Ano, byl to lišácký plán našeho hlavního trenéra Tomáše Frimla, který mi tuto fintu poradil. Jelikož se mi tuto sezonu střelecky moc nedaří, tak jsem rád za každou branku, kterou pomohu týmu.

Poslední tři duely před play off na hřištích soupeřů jste vyhráli, přitom do té doby jste dokázali venku uspět akorát s Kovem Praha. Co se změnilo? Bylo to i lepší náladou v kabině a cítíte před play off formu?

U nás je už dlouholetým zvykem, že z venkovních utkání moc body nevozíme, ale teď už šlo do tuhého a my to naštěstí zvládli. Myslím si, že jsme v těchto utkáních konečně byli v rozhodujících momentech lepším týmem a nedělali zbytečné chyby, které nás v pár zápasech stály body. Nálada v kabině určitě také pomohla a myslím, že tým je před play off naladěn skvěle a má teď velmi dobrou formu.

Role outsidera? Na tu už jsme dlouho zvyklí

Ve čtvrtfinále play off extraligy na vás čekají Pardubice, které jste v základní části porazit nedokázali, ale vždy prohráli pouze o gól. S čím na tohoto soupeře půjdete? Můžete jen překvapit, bude vám tato role sedět?

Pardubice mají kvalitní tým a nebude to nic lehkého, ale věřím, že můžeme postoupit, jelikož jsme s nimi odehráli vyrovnaná utkání, kde jsme klidně mohli brát i tři body. A v minulosti jsme úplně stejnou situaci dokázali zvládnout. Do každého utkání zkrátka budeme vstupovat tak, že musíme hrát zodpovědně a využívat šance. Na tuto roli jsme už dlouho zvyklí, takže nic nového.

Sezonu s jistotou uzavřete na Final Four českého poháru. Máte z toho radost a byla by jakákoliv medaile úspěchem?

Já a pár spoluhráčů si už delší dobu hrajeme s myšlenkou, kde je vítězství v poháru částí našeho plánu, takže radost máme ohromnou a budeme se snažit pohár ovládnout. (jan)

První dvě čtvrtfinálové duely extraligy mezi Pardubicemi a Letohradem se hrají o víkendu v krajském městě: v sobotu od 17 hodin a v neděli ve 14.30.