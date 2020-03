„Nevíme, kdy se k vrátíme k našemu nářadí, tedy k motorkám“

„V současné době to je, snad mi čtenáři prominou, v háji.“ Tuhle větu by v těchto dnech mohl vyslovit prakticky každý, kdo má co do činění se sportem na jakékoli úrovni. Mezi jinými ji vyslovil manažer motokrosového Orion Racing Teamu Litomyšl Petr Kovář.

Petr Rathouský na halovém superkrosu v Německu. | Foto: Orion Racing Litomyšl