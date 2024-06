Mistryní republiky v silničním závodě cyklistek se v Jevíčku na společném šampionátu Česka a Slovenska stala poprvé Barbora Němcová. Vyhrála před Nikolou Bajgerovou a Julií Kopecky, vítězkou čtvrteční časovky. Obhájkyně loňského prvenství Jarmila Machačová, která je týmovou kolegyní Němcové v Dukle Praha, skončila osmá.

Pavel Šumpík vyhrál na MČR v Jevíčku časovku i hromadný závod juniorů. | Foto: RKCA

Teprve devatenáctiletá Němcová zvládla nástrahy 101,6 kilometru dlouhé trati v čase 2:44:55. Loni ve slovenských Tlmačích třetí Bajgerová na ni ztratila 53 sekund. Hned po ní přijela do cíle i Kopecky, která v souboji o bronz nechala za sebou Kristýny Burlovou a Zemanovou.

„Vůbec si sebe neumím představit jako mistryni republiky, teprve to pobírám. Je to skvělý pocit, ale ještě si to naplno vůbec neuvědomuju,“ řekla Němcová krátce po dojetí do cíle. „Abych řekla pravdu, tak se mi nejelo vůbec dobře. Ráno jsem se probudila úplně bez energie. Ale nakonec to nějak vyšlo. Štěstí bylo na mé straně a já jsem za to hrozně ráda,“ dodala.

Němcové pomohla k triumfu spolupráce se slovenskou juniorkou Viktórií Chladoňovou, která byla nejrychlejší mezi Slovenkami. Ve třetím ze čtyř okruhů okolo Jevíčka se obě vzdálily soupeřkám a povedený únik se jim podařilo dovést až do zlatého konce. I díky práci, kterou odváděla Machačová, když pokrývala pokusy o dojetí týmové kolegyně.

„Viktória měla určitě větší podíl na úspěšném úniku. Já jsem byla ráda, že jsem tam nebyla sama, podporovaly jsme se navzájem. Taktikou celého našeho týmu bylo obhájit titul. To se podařilo, takže jsme rádi. Určitě je výhodou, když je vás tam víc. Jsem strašně ráda za podporu týmu, bez ostatních bych to nedokázala,“ ocenila Němcová.

Junioři absolvovali trať o délce 127 kilometrů a stejně jako v časovce byl nejrychlejší Pavel Šumpík, poté co v závěru předčil týmového parťáka ze stáje Roman Kreuziger Cycling Academy Adama Peška. Třetí skončil se ztrátou přesahující dvě a půl minuty Jan Faltýnek.

„Zatím tomu ani nevěřím, je to fakt neskutečné. Je to něco, co jsem si vysnil. A je úžasné, jak se nám to povedlo. Nebylo to ale jednoduché, byli jsme odjetí přes polovinu závodu a nechali jsme tam úplně všechno, co se jen dalo. V závěru jsme to nechali na náhodě, když jsme při vjezdu do cílové rovinky dali kámen - nůžky. Podle toho to dopadlo,“ uvedl Šumpík.

Nejlepší mezi juniorkami byla Daniela Hezinová. Držitelka bronzu z časovky dojela před vítězkou souboje s chronometrem Nelou Kaňkovskou do cíle dříve o takřka dvě minuty. Bronz získala Kateřina Douděrová.

Program v Jevíčku vyvrcholí nedělním hromadným závodem mužů, start je v 10:30 a na peloton čeká osm okruhů o celkové délce před 200 kilometrů.

Mistrovství ČR v silniční cyklistice v Jevíčku - závod s hromadným startem:

Ženy (101,6 km): 1. Němcová (Dukla Praha) 2:44:55, 2. Bajgerová (Mat Atom Deweloper Wroclaw), 3. J. Kopecky (AG Insurance-Soudal), 4. Burlová (Lifeplus-Wahoo), 5. Zemanová (Brilon Racing), 6. Nosková (Cofidis) všechny -53.

Junioři (127 km): 1. Šumpík 3:01:54, 2. Pešek (oba Roman Kreuziger Cycling Academy) stejný čas, 3. Faltýnek (Dukla Praha) -2:37.

Juniorky (101,6 km): 1. Hezinová (Doltcini - Watersley R+D) 2:46:35, 2. N. Kaňkovská (Dukla Brno) -1:52, 3. Douděrová (BB Com) -3:26.