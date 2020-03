Zde je stručný přehled o tom, jak jsou na tom nejdůležitější odvětví v kraji.

FLORBAL

Český florbal byl první ze střešních organizací našeho sportu, který ještě před vyhlášením celostátní karantény vydal rezolutní stanovisko a ukončil veškeré ligové soutěže v sezoně 2019/2020. Znamená to, že nebude dohrána série play down superligy mezi pardubickými Sokoly a Black Angels (za průběžného stavu 2:0 pro pražský tým) ani série play down ve východní skupině národní ligy mezi Svitavami a Třebíčí (2:0 pro Svitavy). Divizní Vysoké Mýto první kolo série play up stačilo na poslední chvíli dohrát, v pátém rozhodujícím osmifinále prohrálo v Šumperku. Konečné pořadí družstev ve všech republikových soutěžích bylo stanoveno jejich umístěním po základní části, případně se zohledněním úvodní fáze play off, pokud byla řádně dohrána. Jsou také určena sestupující a postupující družstva, ale výhradně tam, kde o nich bylo sportovně rozhodnuto před ukončením soutěží. Ostatní florbalové soutěže nebudou mít v tomto ročníku sestupující ani postupující celky, což znamená, že jak Pardubice, tak Svitavy zůstanou nadále ve stávajících soutěžích.

FOTBAL

Po vyhlášení nouzového stavu v zemi přerušila Fotbalová asociace České republiky veškeré soutěže na všech úrovních. Krajské druholigové celky stejně jako účastníci třetí ligy a divize přitom stačili odehrát jeden soutěžní zápas, stejně jako pardubický krajský přebor (s výjimkou předem odloženého střetnutí Moravská Třebová – Lanškroun). Ostatní krajské soutěže a také soutěže řízené okresními svazy měly začít 21. a 22. března, což se samozřejmě v zemi pod karanténou nestane. Co se bude dít dále, to v tuto chvíli žádný řídící orgán nedokáže predikovat, nicméně je zřejmé, že pokud by se vynucená přestávka protáhla déle než na tři čtyři kola, nastal by i v případě pozdějšího uvolnění restriktivních opatření obrovský problém s dohráním nesehraných utkání. A to především na úrovni těch nejnižších ryze amatérských soutěží, kde je jakýkoli zápas hraný v pracovní den krajně nevítanou záležitostí. Případná modifikace hracích systémů by zase hodně „zamávala“ s regulérností ohledně postupů a sestupů. Není tedy nic než řada otazníků…

VOLEJBAL

Všechny soutěže pod vysokou sítí „stojí“ a podle aktuálního rozhodnutí Správní rady Českého volejbalového svazu se nerozběhnou. Volejbal končí. „Nebudou vyhlášeni mistři republiky a pořadí v jednotlivých soutěžích ke dni ukončení je i pořadím konečným. Otázka týkající se postupů a sestupů bude dále rozpracována nejdříve na úrovni STK a následně správní rady ČVS,“ vyjádřil se předseda Marek Pakosta. Ve druhé lize mužů (mj. Česká Třebová a Choceň) a žen (Svitavy a Česká Třebová) chyběla do konce dvě kola. Jako ojedinělý případ snad v rámci celé republiky lze označit krajský přebor I. třídy žen ve volejbale, který se o víkendu 7. a 8. března podařilo kompletně dohrát podle stanovené termínové listiny. Více takových „vlaštovek“ se jen těžko někde objeví… Vítězný tým USK Pardubice tak bude zřejmě jedním z mála, který se bude moci chlubit prvenstvím v dokončené mistrovské soutěži. Mezi muži se nejvyšší krajská soutěž zastavila dvě kola před koncem v době, kdy hráči vedoucího družstva TJ Sokol Pardubice měli první příčku zajištěnou.

HOKEJ

Hokejová sezona v Česku po rozhodnutí svazového výkonného výboru skončila. Z pohledu extraligových Pardubic se tak stalo poté, co si sportovní cestou zajistily setrvání v nejvyšší soutěži. Ani krajský hokejový svaz neměl jinou možnost než soutěžní ročník 2019/2020 v rozehraném play off ukončit. Finálová série krajské ligy mužů mezi Chrudimí a Moravskou Třebovou zůstane nedohrála za stavu 2:0 pro Chrudim a svého rozuzlení se nedočkají ani ostatní série, v nichž se bojovalo o konečné umístění včetně finále Poháru Vladimíra Martince. Krajský výkonný výbor rozhodne v nejbližší době, jestli stanoví konečné pořadí mužstev v jednotlivých soutěžích a přizná zisk titulů.

MOTORISMUS

Zveřejněná vládní opatření se samozřejmě dotknou rovněž kalendáře motoristických soutěží. Minulý týden byli organizátoři z Orion Racing Teamu nuceni zrušit bez náhrady naplánovanou Dakarskou show, na které se měli v sobotu 21. března na zámku v Litomyšli setkat čeští reprezentanti na téhle legendární soutěži a představit veřejnosti svoje umění a závodní techniku. Motoristická odvětví mají malou „výhodu“, že do jejich ostrého startu pořád chybí delší časový úsek a mohou tedy doufat, že se situace do té doby trochu zlepší. I tak byl odvolán zahajovací podnik mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu v Pacově, který se měl jet 12. dubna, a přeložen na říjen. Další odložené závody rychle přibývají.

BASKETBAL

Středeční jednání Asociace ligových klubů rozhodne o osudu rozehraného ročníku Kooperativa NBL. Jak známo, ženská nejvyšší soutěž byla v minulém týdnu ukončena (titul připadl vítězkám základní části USK Praha) a jeví se jako více než pravděpodobné, že i v případě mužské nejvyšší soutěže nezbude jiná možnost. „Nic jiného mi v tuto chvíli nedává smysl,“ vyjádřil se manažer BK JIP Pardubice Martin Marek. Jedním z důvodu je i to, že většina zahraničních hráčů tuzemských klubů po omezení leteckého spojení zejména se zámořím odcestovala urychleně do svých domovů. Přerušeny jsou také ostatní basketbalové soutěže, mj. se o víkendu neodehrálo první kolo play off druhé ligy mužů (Holice, Tesla Pardubice, Chrudim).

FUTSAL

Dvě kola chyběla do závěru Varta futsal ligy. Boj ERA-PACKU Chrudim o první pozici po základní části a snažení Nejzbachu Vysoké Mýto o udržení v nejvyšší soutěži se v nejbližší době na palubovce nerozhodne. Výkonný výbor Svazu futsalu následně vydal rozhodnutí o osudu celostátních soutěží, ve kterém určil dvě varianty. Klíčovým datem je přitom 14. duben 2020. Pokud nebude ani po tomto datu možné pokračovat v soutěžích, dojde k ukončení Varta futsal ligy dle aktuální tabulky po 20. kole, bude vyhlášen mistr ligy a dva sestupující. A optimistická varianta? Bude-li po 14. dubnu možné v sezoně pokračovat, dohraje se základní část Varta futsal ligy do konce dubna a následovat bude play off ve zkráceném módu.

HOKEJBAL

Extraligoví Autoskláři z Pardubic a letohradští Jeleni, prvoligová Kometa z Poličky, svítkovští Stars a přeloučští Jestřábi. Pětice reprezentantů Pardubického kraje ve dvou nejvyšších hokejbalových soutěžích sice jarní část zahájila, ale nemůže v ní pokračovat. Hokejbalový svaz zatím nevyřkl definitivní ortel nad aktuální sezonou a nechává si prostor pro případné pokračování soutěží, je to však vzhledem k aktuálnímu dění spíše čekání na zázrak. „Všechna dosud nesehraná utkání v soutěžích řízených Českomoravského svazu hokejbalu a soutěžích řízených regionálními svazy se od 12. března 2020 do odvolání odkládají,“ zní oficiální prohlášení. Přerušeny jsou také druhé ligy a všechny regionální a oblastní soutěže.

ŠACHY

Ještě předtím, než byla od pondělí celá republice poslána do karantény, byla by královská hra tou, jaká by asi byla schopná pokračovat, protože běžné utkání v soutěžích družstev na osmi šachovnicích by se do limitu třiceti lidí vešlo. Teď je samozřejmě všechno jinak, ovšem šachisté nehodlali nic riskovat ani předtím. „Přestože by bylo možné za dodržení všech nařízení a bezpečnostních opatření některé ze soutěží odehrát ve stanovených termínech, rozhodli jsme se neriskovat zdraví všech účastníků a ani regulérnost a tyto soutěže do odvolání přerušit,“ vysvětlil předseda výkonného výboru svazu Martin Petr. Stopku má tedy extraligy i další ligové soutěže, s okamžitou platností přerušil všechny své soutěže i Pardubický krajský šachový svaz.

ATLETIKA

O štěstí, dá-li se to v těchto krušných časech tak říci, mohou hovořit atleti, jimž se v únoru a na začátku března podařilo uskutečnit zimní vrcholy, tedy domácí halové šampionáty všech věkových kategorií. Než naostro vypukne letní část sezony, je relativně dost času, takže atletický svět může doufat… Řada plánovaných akcí je však rušena stejně jako v dalších odvětvích, velmi bolestivě na nouzový stav doplatí zejména populární běhy mimo dráhu. Z regionálního seriálu Iscarex Cup 2020 zatím oficiálně vypadly tři podniky: Deset jarních kilometrů v Kunčině, Běh za břehem v Zábřehu na Moravě a nyní také Svitavská desítka plánovaná na poslední březnovou sobotu. Organizátoři z klubu Atletika Svitavy klání zrušili bez náhrady.

STOLNÍ TENIS

Byť byl v pátek 13. března vyhlášen v Česku nouzový stav, našel se sport, který ještě poté odehrál soutěžní zápasy, a to dokonce na nejvyšší úrovni. V extralize stolního tenisu bylo totiž možné realizovat utkání za tehdy platné přítomnosti nejvíce třiceti osob na sportovišti. Následně ovšem musely být i stolnětenisové soutěže zastaveny a také krajští družstva čekají na další rozhodnutí asociace. Do konce základní části dlouhodobých ligových soutěží zbývá závěrečné dvoukolo, které se ovšem o následujícím víkendu rozhodně hrát nebude (jenom v případě první ligy mužů a choceňského klubu a jsou na programu ještě dva hrací termíny). Přerušeny jsou rovněž veškeré soutěže řízené krajskými a regionálními svazy stolního tenisu.

OSTATNÍ

Nejen samotné sportovní soutěže v kraji doplácejí na prohlubující se koronavirovou infekci. Jednotlivé svazy a asociace ruší a překládají řadu školení a seminářů nutných pro hladký průběh svých soutěží a závodů, omezuje se provoz sekretariátů, o zavírání sportovišť netřeba dlouho diskutovat.



A po vyhlášení karantény je na tom špatně i sportovní a pohybové vyžití nejširší veřejnosti. Důkaz? Klub českých turistů musí rušit spoustu pochodů a výletů po celé republice, na kterých se schází často i několik stovek pěších a cykloturistů všech generací. V regionu to aktuálně postihlo například 44. ročník oblíbeného pochodu Jarní přírodou, který měli v sobotu 21. března hostit turisté v Jaroměřicích u Jevíčka.



Přerušeny jsou soutěže v házené, bowlingu a všech odvětvích provozovaných v Pardubickém kraji. Neuskuteční se ani trénink s olympioniky, projekt Českého olympijského výboru, který měli tento pátek přívítat školáci z litomyšlské třetí základky.