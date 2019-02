Vysoké Mýto – Odskočit svému soupeři na větší bodový rozdíl byl jedním z hlavních cílů futsalistů Nejzbachu před zápasem 16. kola II. ligy skupiny Východ s Vlky Brno.

Gólman Jan Ehrenberger pomohl Nejzbachu vyřešit rébus, kdo bude chytat proti Brnu. | Foto: Nejzbach V. Mýto

Berani měli na druhém místě tabulky náskok čtyř bodů a po pátečním duelu narostl. Nejzbach vyhrál 4:2.

Hosté jsou v probíhající sezoně překvapením, drží se v popředí, jenže proti Mýtu, které mocně touží po návratu mezi elitu, neměli příliš šancí. Domácí mohli už ve čtvrté minutě vstřelit úvodní gól, ale Merkl nedal penaltu, když gólman Pšurný vytlačil jeho střelu na tyč. Na rychlou akci po ose Jiráský – Kubát už nestačil a Mýto vedlo.

Více branek viděli diváci po přestávce. Nejprve Jiráský uklidnil své spoluhráče druhým gólem, aby pak během minuty berani dvěma góly navýšili na 4:0. Brněnští stačili pouze korigovat. „Brno bylo nepříjemný soupeř, hrálo hodně tvrdě a agresivně, což nám ale v Nejzbach aréně nevadí. Takřka k ničemu jsme soupeře celý zápas nepustili a pohlídali jsme si výsledek,“ hodnotil utkání pro klubový web Michal Jiráský. V brance Mýta se objevil Jan Ehrenberger (na snímku), jenž vyslyšel prosbu o pomoc. „Poté, co byl vyloučen v minulém kole David Šimon, se mi ozval manažer Petr Jeníček, zda bych nevypomohl v utkání s Brnem. Nerozmýšlel jsem se ani chvíli. Do utkání jsem šel s tím, abych klukům hlavně nic nepokazil, a to se, myslím, i povedlo. Hodně mi pomohl David Šimon, jeho rady byly doopravdy cenné,“ vysvětluje start v zápase gólman Ehrenberger.

Důležité tři body Nejzbach získal a bude je chtít potvrdit v následujícím zápase na palubovce Třince. (bed)

Nejzbach Vysoké Mýto – Vlci Brno 4:2

Fakta - branky a nahrávky: 9. Kubát (Jiráský), 23. Jiráský (Kubát), 30. Rosůlek (Gerčák), 30. Šabata (Ehrenberger) – 37. Chrašcina, 39. Havlín (desetimetrový kop). Rozhodčí: Kolář, Kabeláč. ŽK: 0:2 (4. Hansl, 33. Starý). Poločas: 1:0.

Nejzbach Vysoké Mýto: Ehrenberger (Špinar) – Jeníček, Kubát, Vágner, Lištván, Jiráský, Šabata, J. Gerčák, Merkl, Lipavský, Rosůlek.

Žabinští Vlci Brno: Pšurný – Svoboda, Hansl, Havlín, Kratochvíl, Mezník, Starý, Chroust, Chrašcina.