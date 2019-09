Domácí berani prohráli i třetí zápas v sezoně, když poprvé před vlastními fanoušky podlehli Plzni vysoko 0:7. O první body tak budou moci bojovat po přestávce, kterou má nyní VARTA futsal liga naplánovanou.

„První poločas jsme odehráli takřka podle našich představ, nebýt dvou smolných gólů. Ve druhém poločase jsme chtěli více presovat, ale soupeř nás potrestal během prvních dvou minut po našich chybách, čímž odskočil na rozdíl čtyř gólů. Musíme se ponaučit z chyb, abychom je neopakovali hlavně v dalších a pro nás důležitějších utkáních,“ pronesl Miroslav Semerád, jenž se do Mýta vrátil.

„Po tom hektickém příjezdu těsně před zápasem jsem celkově spokojený jak s výsledkem, tak s předvedenou hrou. Na styl Vysokého Mýta jsme se připravovali od středy a jsem rád, že to pro ně nakonec nepřineslo žádné ovoce. O poločase jsem si říkal, že hlavně nesmíme dostat kontaktní gól, protože by se zbláznila hala a bylo by to těžší, naštěstí hned v úvodu druhé půle udělalo Mýto dvě hrubky a my jsme šli do vedení 4:0, které nás uklidnilo,“ zaznělo od trenéra hostí Marka Kopeckého.