Vysoké Mýto – V prvním kole futsalové ligy zajížděl Nejzbach na půdu Helasu Brno a dokázal na jeho palubovce zvítězit 5:3.

Trenér Páral utkání zhodnotil těmito slovy: „Samozřejmě jsem moc rád, že tým utkání zvládl a že jsme vyhráli nad Helasem Brno. I když je to nováček, jejich tým určitě svoji kvalitu má. Jinak si myslím, že to bylo vyrovnané utkání. Paradoxně jsme dali sedm branek, pět z nich nastříleli naši hráči ´normálně´ a k tomu přidali dva góly vlastní. V utkání rozhodla naše zkušenost."

S výkonem týmu jste tedy spokojen?

V těch prvních zápasech je to těžké, protože vím, že většina kluků hraje fotbal. Než se přeorientují na futsal, chvilku to trvá. Ale věřím, že v dalších utkáních výkonnost půjde nahoru.

Poznatky ze zápasu určitě máte. V týdnu se v tréninku budete na něco konkrétně zaměřovat?

Budeme se určitě zaměřovat. V týdnu máme pohárové osmifinálové utkání ve Frýdku-Místku, takže tam si můžu něco vyzkoušet. Vím, kde nás tlačí bota, a možná sestavu přeházím.