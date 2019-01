Ústí nad Orlicí – Kupony s vaší „Hvězdou Deníku" můžete zasílat na adresu: Orlický deník, T. G. Masaryka 96, 56201 Ústí nad Orlicí, a to do 6. ledna 2016. Vítězem se stane ten, kdo získá nejvyšší počet vašich hlasů.

Z vyhlášení sportovce roku 2014. | Foto: Michal Horák

Reprezentant

ONDŘEJ MORAVEC (31 let)

biatlon

MS v Kontiolahti: smíšená štafeta 1. místo, vytrvalostní závod 3. místo, závod s hromadným startem 2. místo. 3. místo v anketě Sportovec roku.

Kolektiv z vesnic

TJ SOKOL LIBCHAVY fotbal

Oddíl má v aktivní činnosti družstva A tým mužů, B tým mužů, dorost, starší a mladší žactvo, starší přípravka, 2x mladší přípravka, bambiny a také Stará garda. Před mnoha lety založená fotbalová školka nese klubu ovoce, neboť tři dorostenci nyní hrají I. ligu (Dominik Chládek, Michal Lukeš, Michal Boštík).

Handicapovaní

MARIE BARTOŠOVÁ, FILIP HEINIGE

Účastníci Světové letní olympiády handicapovaných v Los Angeles. Nominování byli na základě výsledků na republikové olympiádě v Brně. M. Bartošová: 3. místo v dálce, 3. místo na 100 m, 4. místo ve štafetě na 4x 400 m. F. Heinige: 1. místo v dálce.

Kolektiv mládeže

SK HOKEJBAL LETOHRAD

mladší žáci

Nejlepší tým po základní části ve východočeském regionu. Ve finále pak obsadili 4. místo v republice.

AC VYSOKÉ MÝTO

juniorky

MČR družstev: 5. místo, trenérem je Lukáš Dejdar.

K.O.B. CHOCEŇ

orientační běh – dorostenci

Družstvo absolvovalo v Českém poháru štafet celkem sedm závodů a patří mu celkově výborné 5. místo v České republice. Trenérem je Jiří Švadlena.

SOKOL ČESKÁ TŘEBOVÁ II.

volejbal

Oddíl se stal nejúspěšnějším žákovským oddílem v republice, když postupně získal 2. místo starších žáků a 2. místo mladších žáků a také 2. místo v Českém poháru mládeže. Hráči z těchto družstev jsou v republikových výběrech lvíčat a KCM Pardubického kraje.

VÝBĚR OFS ÚSTÍ N. O. U12

fotbal

Kolektiv vyhrál krajské kolo a postoupil do semifinále, kde si druhým místem vybojoval účast na finálovém turnaji v Praze. Výsledkem je 3. místo v České republice. Trenéry jsou Josef Vondra a Petr Musil.

KB LETOHRAD

biatlon

Kolektiv do 15 let obsadil 1. místo v Českém poháru družstev, kolektiv do 19 let obsadil 2. místo. Úspěchy mládeže pomohly k celkovému druhému místu v pořadí klubů v biatlonu v České republice

Kolektiv dospělí

SK HOKEJBAL LETOHRAD

muži A

Sezonu 2014/15 zakončili extraligoví hokejbalisté na 8. místě. V play off byli vyřazeni pozdějším vicemistrem. V letošní sezoně jsou momentálně na 7. místě.

LOKOMOTIVA Č. TŘEBOVÁ

kuželky – ženy

V nejvyšší ligové soutěži po podzimní části figuruje tým na 4. místě. Devítičlenné družstvo trénuje Jiří John.

VK CHOCEŇ

volejbal – muži A

Mužstvo nastupuje v I. lize. V loňské sezoně proniklo do play off, kde podlehlo pozdějšímu vítězi soutěže. V letošní sezoně má tým nakročeno znovu do nejlepší osmičky.

KB LETOHRAD

biatlon

Družstvo obsadilo 5. místo v Českém poháru dospělých. Celkově spolu s mládeží 2. místo v ČR.

LOKOMOTIVA Č. TŘEBOVÁ

hokejbal – ženy

MČR: 3. místo. Tým s největším počtem vítězství v přeboru žen RSHb Východ. Během roku bylo družstvo úspěšné i na dalších turnajích.

Žactvo

MONIKA ČERNOHOUSOVÁ (14 let) rychlostní kanoistika – SK Žamberk

Výborná kajakářka. Český pohár: 5. místo v celkovém bodování. Mistryně republiky K4 na 500 metrů. MČR: 1. místo, 2. místo (4x), 3. místo (2x).

ELIŠKA ŠTICHAUEROVÁ (14 let) plavání – Lokomotiva Česká Třebová

Letní a zimní MČR: 3. místo (2x), ODM: 3. místo. Její doménou jsou motýlek, volný styl. Vyniká v polohových závodech. Je několikanásobnou přebornicí.

DENIS HÝBL (13 let)

plavání – Lokomotiva Č. Třebová

MČR: 3. místo. ODM: 3. místo. Jeho doménou jsou znakařské disciplíny, na kterých vede krajské tabulky.

JAKUB HRNČÍŘ – VOJTĚCH HRNČÍŘ (14 let)

kanoistika – Vysoké Mýto

Dvojčata. Mistři ČR staršího žactva kategorie C2 v dlouhém sjezdu, mistři ČR v C2 ve sprintu, vítězové ČP ve sjezdu, 1. místo v Krumlovském maratonu. Oba závodí i jako jednotlivci.

ADÉLA KRÁTKÁ (12 let)

karate – KCK Letohrad

ODM: 2. místo. MS dětí v Mariboru: 1. místo v kumite do 42 kg.

ŽANETA JANTAČOVÁ (13 let)

karate – KCK Letohrad

ODM: 2 medaile (kumite a kata). MS dětí v Mariboru: 1. a 3. místo.

SÁRA VIKTORIE SERBOUSKOVÁ (11 let)

běh – Iscarex Česká Třebová

Odběhala více než 40 závodů a téměř všechny vyhrála. Evropské dětské atletické hry: 4. místo na 600 m. Vítězka seriálu Iscarex cup.

TOMÁŠ MIKYSKA (15 let)

biatlon – KB Letohrad

MČR v biatlonu: 1. místo v závodě s hromadným startem, 1. místo v rychlostním závodě. ČP st. žactva: 1. místo.

LUDĚK ABRAHÁM (13 let)

biatlon – KB Letohrad

ODM: 1. místo v rychlostním závodě. MČR: 1. místo v závodě s hromadným startem. ČP mladšího žactva: 1. místo.

NIKITA KUBÍČKOVÁ (13 let)

biatlon – KB Letohrad

MČR: 1. místo v rychlostním závodě, 2. místo v závodě s hromadným startem. ČP mladšího žactva: 1. místo.

Dorost a junioři

PETRA VÁVROVÁ (18 let)

karate – KCK Letohrad

Jedna z nejlepších juniorek České republiky U20 a kategorie žen do 60 kg. MS juniorů WUKF: 1. místo. MS žen v Mariboru: 4. místo.

MARTIN BARTÁK

travní lyžování – SKI Club České Petrovice

MS: 2. místo ve slalomu, 3. místo v obřím slalomu. 3x vítěz Českého poháru.

MARTIN VIKTORIN (18 let)

kickbox – Falcon Vysoké Mýto

V roce 2015 získal na prestižních turnajích 18 medailí (14 zlatých, 3 stříbrné a 1 bronzovou). První český junior, jenž získal na ME asociace WAKO zlatou medaili. V anketě Noc mistrů v Praze vyhlášen nejlepším bojovníkem. Byl vyhlášen nejlepším bojovníkem Českého svazu fullcontactu a ostatních bojových umění.

ZDEŇKA SEIDLOVÁ (18 let)

atletika – AC Vysoké Mýto

HME v Praze: 4. místo ve štafetě na 4x 400 metrů. ME družstev v Heraklionu: 7. místo ve štafetě na 4x 400 metrů. ME juniorů: 7. místo na 400 metrů. MČR juniorů: 1. místo (400 m). MČR dospělých: 3. místo (400 m).

JUSTÝNA BOUCHALOVÁ (16 let)

rádiový orientační běh – Loko Česká Třebová

Kategorie žáků: ME v Polsku: 2x 4. místo, 11. místo, 1. a 3. místo v závodě družstev. MČR – 2x 1. místo, 4x 2. místo. Kategorie juniorů: ME v ČR: 2. a 3. místo, 2x 10. místo, 1. a 2. místo v závodě družstev.

JAKUB STEJSKAL (17 let)

rychlostní kanoistika – SK Žamberk

MS juniorů: 5. a 12. místo. ME juniorů: 2. a 6. místo. OH nadějí: 2x 5. místo, 9. místo. ČP juniorů: 1. místo. Závody MČR: 8x 1. místo, 2x 2. místo, 3x 3. místo.

VOJTĚCH PROCHÁZKA (16 let)

rychlostní kanoistika – SK Žamberk

MS juniorů: 5. místo. ME juniorů: 2. místo. OH naděje: 5. místo, 2x 7. místo. ČP dorostu: 2. místo. Závody MČR: 6x 1. místo, 5x 2. místo a 2x 3. místo.

MICHAELA STRÁNSKÁ (18 let)

běh – Iscarex Č. Třebová

MS v běhu do vrchu: 2. místo a 2. místo v soutěži týmů. ME v běhu do vrchu: 2. místo a 1. místo v soutěži týmů. MČR a ČP: 7x 1. místo.

TOMÁŠ KŘIVDA (16 LET)

orientační běh – K.O.B. Choceň

ME: 2x 6. místo, 7. místo ve štafetě, 1. místo v poháru národů. MČR: 3x 1. místo, 2. místo. ČP: 1. místo.

MARKÉTA HÁJKOVÁ (15 let)

cyklistika – SKP Duha Lanškroun

Evropský festival kadetů: 9. místo v časovce, 13. místo v závodě jednotlivců. ČP kadetek (15 závodů): 5x 1. místo, 3x 2. místo, 3x 3. místo, 3x do 5. místa. ČP na silnici: 2. místo celkově.

Dospělí

JAN JÍLEK (22 let)

kanoistika – SK Vysoké Mýto

Člen repre družstva seniorů i do 23 let. 4. místo na MS U23 v dlouhém sjezdu s Danielem Suchánkem. 9. místo v dlouhém sjezdu a 10. místo C1 ve sprintu. ME seniorů: 2. místo dlouhý sjezd, 3. místo ve sprintu.

DANIEL SUCHÁNEK (22 let)

kanoistika – SK Vysoké Mýto

Člen repre družstva seniorů i do 23 let. MS U23 v dlouhém sjezdu: 1. místo, 3. místo ve sprintu. Dále 3x 4. místo a 5. místo. ME seniorů: 2. místo dlouhý sjezd, 3. místo ve sprintu.

ROBERT KRUPIČKA (37 let)

atletika – Jiskra Ústí n. Orl.

ME v běhu do vrchu: 9. místo. MČR maraton: 4. místo. MČR půlmaraton: 7. místo. MČR veteránů v běhu do vrchu: 1. místo. Celoroční tabulky maraton: 4. místo.

KLÁRA PAĎOUROVÁ

kanoistika – SK Vysoké Mýto

MČR ve sprintu: 1. místo. MS na divé vodě: 2. místo.

MONIKA SIMONOVÁ (30 let)

cyklistika – Cyklotrénink František Trkal

MS v časovce amatérů: 1. místo. MČR: 1. místo.

Veteráni

JIŘÍ STRNAD (69 let)

rychlostní kanoistika – Žamberk

MS veteránů v maratonu: 1. místo. MČR: 2x 3. místo. MS dračích lodí v Kanadě: 1. místo na 200 a 500 metrů, 3. místo na 2 km.

HANA BRUSENBAUCHOVÁ (70 let) tenis – Č. Třebová

MČR seniorů: 1. místo. 5. místo v žebříčku ITF. Další její výsledky by daly na celou stranu.

MIROSLAV KRSEK (66 let)

atletika, duatlon – Luková

MČR v duatlonu: 1. místo. MČR na dráze v Trutnově na 1500 a 5000 metrů 1. místo.

ANTONÍN HÜBNER (42 let) atletika – Jiskra Ústí n. O.

ME veteránů: 3. místo vrh koulí.

JIŘÍ ČÍPA (65 let)

orientační běh – Lokomotiva Česká Třebová

MČR sprint: 1. místo. MČR krátká trať: 6. místo. MČR klasická trať: 1. místo.

Trenéři a cvičitelé

STANISLAV CHLÁDEK

SK Hokejbal Letohrad

Dlouholetý trenér, rozhodčí a funkcionář. Prošel trénováním dorostu i mužů. Působí jako člen výboru.

BOHUSLAV KOLÁŘ (64 let)

rozhodčí – FK Dolní Dobrouč

Dlouholetý rozhodčí fotbalu a hokeje, krátce i hokejbalu. Funkcionář v komisi okres. svazů fotbalu a hokeje.

MIROSLAV ADAMEC (70 let)

stolní tenis – Orel Orlice

Trenér a rozhodčí 30 let. Za oddíl hrál plných 60 let. Pracoval v okresním svazu, členem orgánů ČSTV.

ZDENĚK BUBENÍČEK (60 let)

fotbal – FK Kerhartice

Trenér mládeže a funkcionář klubu. Činnosti věnuje veškerý volný čas.

BOHUSLAV DUCHÁČEK (64 let)

atletika – Jiskra Ústí n. O.

Trenér mládeže. Trénuje medailistku Pavlínu Minářovou. Současně pracuje ve výboru oddílu.

LUDĚK ROLEČEK

kanoistika – SK Vysoké Mýto

Jeho svěřenci dosahují nejlepších výsledků. Vykonává funkci předsedy klubu, předsedy kraj. svazu kanoistiky, místopředsedy Českého svazu kanois.

JOSEF DIBLÍK (70 let)

KČT Sopotnice

Jeden ze zakládajících členů odboru turistiky v Sopotnici. Funkcionář v oblastech turistiky. Nositel čestného odznaku Vojty Náprstka.

VLASTISLAV JEŽÁK (67 let)

KB Letohrad

Dobrovolný trenér ml. a st. žactva, je i rozhodčím biatlonu.

Síň slávy

HANA BRUSENBAUCHOVÁ (70 let) tenis, lyžování

Několikanásobná mistryně republiky v tenise a vítězka několika světových turnajů. V současné době drží pátou příčku v žebříčku ITF. V mládí byla rovněž výtečnou lyžařkou, juniorskou reprezentantkou. Je držitelkou titulu Mistr sportu.

Cena J. Masopusta

JOSEF VONDRA (41 let) SK Sloupnice

Trenér klubu. Celou svoji kariéru dodržuje pravidla a vždy byl příkladem pro mládež. Jako trenér působil u výběrů OFS. Rovněž se účastní fotbalového kempu J. Saňáka.