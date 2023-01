„Je to jeden z nejtěžších Dakarů, co za deset let pamatujeme,“ doplnil Ervín Krajčovič, šéf české stáje Orion Moto Racing Group. Jeho druhý jezdec Milan Engel dojel v pondělí na 39. pozici.

V minulých ročnících si účastníci Dakarské rallye stěžovali, že se jezdí hodně po rovinatých pláních a velkou rychlostí. V tomto ročníku nic takového skoro není. Kolona závodníků se totiž pere s kamením a technickými pasážemi. „Začátek Dakaru je fakt hodně náročný. Trpíme tady na ruce, máme vyklepané zápěstí, namožené celé tělo. A určitě dostaneme ještě zabrat. Bylo to 430 dlouhých kilometrů, vůbec mi to neutíkalo, celý první úsek byl po kamení,“ popsal martyrium Milan Engel, který si s náročnými podmínky umí poradit. Po dvou dnech ale říká: „Jsem rád, že letos jedu s asistencí. Už teď jsem fakt unavený.“

Obrázky z 1. a 2. etapy.Zdroj: Orion MRG

Dravostí a rychlostí se na Dakaru tradičně prezentuje také Martin Michek. Během druhé etapy zajížděl časy v top deset, opět dokázal pozlobit jezdce na továrních strojích. Také jeho ale náročnost překvapila. „Prostě pravé dakarské peklo. Co mám zprávy, tak všichni jsou opravdu hotoví z této etapy, protože 430 kilometrů to jenom drncalo a foukal protivítr. Fyzicky jsme vycucaní,“ dodal Michek, který na prvního ztratil jenom patnáct minut a v celkovém pořadí kategorie motocyklů je osmnáctý.

Michek má prasklý držák motoru

Porovnat náročnost s předchozími ročníky může Ervín Krajčovič. Orion Moto Racing Group se letos účastní Dakaru podesáté. „Je to rozhodně jeden z nejtěžších začátků, co pamatujeme. Jsou to hodně dlouhé etapy, technicky náročné. Nejsou to rovinky a vypalovačky jako v minulých letech. Závodníci furt musí pracovat s motorkou, zpomalovat a zrychlovat, přesunovat tělo ze sedu nahoru,“ dodal Krajčovič.

Pekelné podmínky mají vliv také na techniku strojů. „Bohužel Martinovi Michkovi praskl držák motoru na rámu. Řešíme to s pořadateli, abychom to mohli opravit. Odnesla to technika kvůli těm šutrům,“ doplnil Krajčovič.

Náročná trasa po kamenech se dá čekat také v úterý.

