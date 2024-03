/FOTOGALERIE/ Ani druhé jarní kolo extraligy letohradským hokejbalistům úspěch nepřineslo. Pravda, soupeře měli nejtěžšího možného, suverénního lídra tabulky z Hostivaře, že si však ani jednou v zápase nezakřičí gól, to jejich fanoušky určitě nenapadlo. Jeleni však v zakončení úplně vyhořeli, přestože měli během utkání k dispozici hned osm přesilovek. Ani jednu však nedokázali využít a to se potom se silným protivníkem dá těžko pomýšlet na dobrý výsledek.

SK Hokejbal Letohrad vs. HBC Hostivař. | Foto: Iva Janoušková

SK Hokejbal Letohrad – HBC Hostivař 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 29. Taufer (Kudela, Lehner), 32. Čejka (Kudela, Hrabar).

Sestava: Křemenák (Novák) – Adamec, Anýž, Bečka, Dostál, Krejsa, F. Lux, Bogdány, Chovanec, Cvejn, Faltejsek, Halbrštát, Hubálek, T. Lux, Macenauer, Macháček, Šíma.

„Zápas s Hostivaří se mi hodnotí lehce, protože měl jasné atributy našeho neúspěchu. Hostivař zaslouženě vyhrála, potvrdila, díky čemu je v letošním ročníku tak dominantní. Soupeř nás dokázal přehrát fyzicky, celých 45 minut do toho šlapal, ale kvůli časté hře na hraně nám nabídl rekordní počet přesilovek. My nevyužili ani jedinou, celkem jsme v přesilových hrách a při dalších vyložených šancí netrefili devětadvacet branku, což je neuvěřitelné číslo. Utkání jsme do konce druhé třetiny zvládali takticky, bohužel pak přišla po zahozené možnosti chyba a nedáš – dostaneš,“ popisuje asistent trenéra Filip Červinka.

Letohrad v play up končí. Na Vysoké Mýto čeká pátá bitva o všechno

„Ve třetí třetině jsme ale hravě mohli z dalších přesilovek vyrovnat, bohužel se tak nestalo a soupeř při své přesilovce udeřil ze situace, na kterou jsme hráče upozorňovali. Co víc dodat? Zápas jsme si, dá se říct, prohráli sami, hráči si to moc dobře uvědomovali. Chtěl bych ale vypíchnout výkon brankáře Tondy Křemenáka, který si poradil s několika gólovkami jako zkušený mazák. Od začátku roku bojujeme s prořídlou sestavou z různých důvodů. Nyní se nám začnou postupně do sestavy vracet další a další hráči, a pokud v trénincích budeme poctivě makat a nepropadat přílišné panice, otočí se to. Teď nás čeká další těžký soupeř z Kert Parku, očekáváme podobné utkání. Víme, že když nabídneme Kert Parku sebemenší příležitost skórovat, využije toho, takže musíme podat poctivý výkon,“ dodal jeden z letohradských kormidelníků. Duel Jelenů s Kert Parkem začíná v sobotu 9. března ve 14 hodin.

Další výsledky:

Karviná – Svítkov 0:3, Prachatice – Kladno 0:5, Pardubice – Ústí nad Labem 4:5, Kert Park Praha – Hradec Králové 3:2, Dobřany – Plzeň 3:4 SS.

Aktuální pořadí:

1. Hostivař 15 14 0 0 1 73:32 42

2. Kert Park 15 10 1 0 4 65:36 32

3. Ústí nad Labem 15 10 1 0 4 57:32 32

4. Svítkov 16 9 2 0 5 56:43 31

5. Kladno 15 9 0 1 5 56:37 28

6. Letohrad 15 7 0 2 6 48:45 23

7. Pardubice 15 5 2 0 8 49:49 19

8. Karviná 14 5 1 1 7 46:56 18

9. Hradec Králové 15 5 1 0 9 34:43 17

10. Dobřany 16 4 1 2 9 33:58 16

11. Plzeň 15 1 1 3 10 27:57 8

12. Prachatice 14 1 0 1 12 26:82 4

(jan, rh)