Víkendový dvojzápas mají za sebou letohradští hokejbalisté a konečně se jim podařilo odmazat nelichotivou nulu na svém jarním bodovém kontě. Nestalo se tak ve východočeském souboji v Pardubicích, tam vybouchli hned v úvodní třetině, ale teprve o den později doma proti Plzni. I dvoubodové vítězství proti předposlednímu celku extraligové tabulky musí nyní brát všemi deseti. V pořadí jsou aktuálně sedmí.

SK Hokejbal Letohrad vs. HBC Plzeň. | Foto: Iva Janoušková

HBC Pardubice – SK Hokejbal Letohrad 8:2 (5:0, 1:1, 2:1). Branky: 2. Langr (Česák), 4. Bílý (Geisler), 9. Bílý (Malý, Krejčí), 14. Bílý, 15. Licek (Langr, Česák), 19. Förstl (Zajíček, Langr), 42. Bílý (Březina), 44. Geisler (Bílý) – 30. Lajčiak (Adamec), 38. Švec (Macháček, Halbrštát).

Prestižní krajské derby rozhodla úvodní třetina. Domácí po čtyřech minutách vedli 2:0, po první třetině to bylo 5:0 (pardubický střelec Bílý nasypal do letohradské svatyně čistý hattrick) a v podstatě nebylo co řešit. Ve zbytku zápasu sice Jeleni odehráli rovnocennější partii, ale na bodový zisk museli pochopitelně zapomenout.

Postup! Litomyšl vyloupila Bílovec a v play up jde dál. Vysoké Mýto končí

„Do utkání jsme vstoupili příšerně ospale. Soupeř toho využil a vybudoval si bezpečný náskok, který do konce zápasu pohodlně kontroloval. I přes zlepšenou hru ve druhé a třetí se nám nepodařilo hrůzný začátek zvrátit a Pardubice tak braly zaslouženě tři body,“ vyjádřil se útočník Ondřej Hubálek.

SK Hokejbal Letohrad – HBC Plzeň 2:1 PP (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0). Branky: 43. Krejsa (Macháček, Halbrštát), 49. Hubálek – 2. Škarka (Deja, Pavlíček)

Dohrávka zápasu odloženého z podzimu začala pro Jeleny další ledovou sprchou, když neuhlídali Škarku a ten po necelých dvou minutách otevřel účet. Úporná snaha domácích našla svoje vyústění krátce před koncem, v čase 42:34 dorážel Macháčkovu střelu pohotový Krejsa. Následovalo prodloužení tři na tři a druhý bod Letohradu zařídil po samostatném úniku Hubálek.

Že soupeř nastoupil nekompletní? To rozhodně nesnižuje náš výborný výkon

„Do nedělního zápasu jsme nastupovali pod velkým tlakem s vědomím, že musíme bodovat, abychom mohli pomýšlet na lepší startovní pozici do play off. Neztráceli jsme naději i přesto, že se pro nás utkání ze začátku nevyvíjelo vůbec dobře. Vzájemnou podporou, týmovou prací a chtíčem jsme průběh zápasu otočili a mohli se tak radovat z první jarní velice důležité výhry,“ zhodnotil střetnutí střelec vítězného gólu Letohradu Ondřej Hubálek.

Další výsledky: Pardubice – Kladno 2:5, Prachatice – Ústí nad Labem 0:3, Karviná – Plzeň 4:0, Kert Park Praha – Svítkov 7:3, Dobřany – Hostivař 2:5, Hradec Králové – Kladno 1:2.

Aktuální pořadí:

1. Hostivař 17 15 0 0 2 81:38 45

2. Ústí nad Labem 18 13 1 0 4 65:35 41

3. Kert Park 17 12 1 0 4 76:39 38

4. Kladno 18 12 0 1 5 66:41 37

5. Svítkov 18 10 2 0 6 64:50 34

6. Pardubice 18 7 2 0 9 63:59 25

7. Letohrad 18 7 1 2 8 52:58 25

8. Karviná 17 6 1 1 9 53:62 21

9. Hradec Králové 17 5 1 0 11 35:50 17

10. Dobřany 18 4 1 2 11 36:65 16

11. Plzeň 18 2 1 4 11 34:65 12

12. Prachatice 16 1 0 1 14 28:91 4

Další program:

SK Hokejbal Letohrad vs. TJ Snack Dobřany (sobota 23. března, 14.00).

(jan, rh)