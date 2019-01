Letohrad – Letošní biatlonovou sezonu ukončila exhibice v Jablonci nad Nisou.

MIKULÁŠ KARLÍK vyhrál v biatlonové sezoně, co se dalo. | Foto: archiv Českého svazu biatlonu

Kromě mnoha triumfů českých reprezentantů ve Světovém poháru a mistrovství světa se ale v historicky nejúspěšnější sezoně českého biatlonu zrodili také další šampioni.

Své vítěze totiž už má cena Hamé pro nejlepšího dorosteneckého střelce sezony 2014/2015. Tu v tomto ročníku vůbec poprvé vyhlásil hlavní partner českého biatlonu společnost Hamé ve spolupráci s Českým svazem biatlonu.

Po sedmi závodech v rámci Českého poháru se z vítězství mezi dorostenci raduje Mikuláš Karlík z KB Letohrad.

Patnáctiletý závodník získal za své střelecké úspěchy jako výhru roční zásobu produktů Hamé – od paštik přes džemy, zeleninové a rajčatové výrobky až po dětské výživy. „Původně jsem moc nečekal, že vyhraji. Jak se ale blížil konec Českého poháru, tak jsem si všiml, že jsem dost vysoko, a protože se mi závěr sezony vydařil, tak to mám," řekl student letohradského gymnázia, který obdivuje běžecký styl norského šampiona Bjørndalena a našeho Ondru Moravce.

Mladý biatlonista se může pochlubit loňským vítězstvím v anketě „mládežnický talent roku". Letos pak získal na mistrovství České republiky všechny tři tituly (sprint, stíhací závod, závod s hromadným startem). Původně se přitom věnoval hokeji. „Mým cílem je dostat se na olympiádu. Příští rok bych chtěl také závodit na mládežnické olympiádě v norském Lillehammeru," prohlásil mladý šampion.

Stejnou cenu jako biatlonista z Letohradu, tedy roční zásobu produktů od Hamé, získala za své úspěchy mezi dorostenkami i Barbora Smetanová z SKP Kornspitz Jablonec. Studentka jabloneckého Gymnázia U Balvanu kromě Veroniky Vítkové a Gabriely Soukalové obdivuje i účelný styl běhu Darji Domračevové.

Biatlonisté střílejí na vzdálenost padesát metrů a jejich cílem při každé položce je trefit se do pěti terčů, které mají průměr 4,5 cm při střelbě vleže a 11,5 cm při střelbě vstoje. „Super střelkyně" Barbora Smetanová během sezony z celkem 80 střeleckých pokusů minula jen jedenáctkrát, Mikuláš Karlík se netrefil jen v šestnácti případech.

Slavnostní předání ceny Hamé pro nejlepší střelce proběhne na květnovém vyhlášení Biatlonisty roku. „Oběma dorosteneckým super střelcům opravdu gratuluji a věřím, že si výhru užijí. Doufám, že jsme odstartovali novou tradici a jsem rád, že firma Hamé může přispět k výchově nástupců současných českých biatlonových hvězd. Musíme udělat všechno pro to, aby se tuzemský biatlon mohl i v budoucnu chlubit tak úspěšnými závodníky, jako jsou Vítková, Moravec, Šlesingr nebo Soukalová," pogratuloval výhercům generální ředitel Hamé Martin Štrupl. (tz)