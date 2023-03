Basket Brno (1. místo, 19 výher/ 7 proher) - BK KVIS Pardubice (3. místo, 16 výher/9 proher)

pátek 18:30, Starez aréna Vodova

Pardubičtí dlouháni si vezou pod Špilberkem autobus napěchovaný motivací. Udržet neporazitelnost je asi ta nejmenší. V obou zápasech základní části totiž na Brno nevyzráli. Takže jim stále ještě dluží jakousi odplatu za vyřazení z loňského ligového čtvrtfinále. A kdo by nechtěl porazit lídra…

“Čeká nás náročný zápas, a to hned z několika důvodů. Brno je na první příčce, má velmi kvalitní tým, oproti našemu poslednímu vzájemnému utkání doplněný o dva nové hráče Culpeppera s Karnikem. Naopak my postrádáme dva klíčové hráče ze základní pětky, Davida Pekárka a Petra Šafarčíka. Po středeční dohrávce s Kolínem jsme navíc neměli tolik času na regeneraci a na přípravu. Náš soupeř disponuje silnými individuality a zároveň hraje dobře jako tým. V neposlední řadě bývá velice dobře připraven od svého trenéra. V této souvislosti je třeba říci, že důležité budou nejen kvalita obranné fáze a držení našeho tempa hry, ale zápas bude hodně i o taktice. Jak už jsem zmínil, pojedeme do Brna v očekávání těžkého utkání, ovšem nedávno jsme po kvalitním výkonu uspěli v Opavě a velkou motivaci vyhrát budeme mít pochopitelně i v Brně,” burcuje asistent trenéra Vanja Miljković.

Hráč Jan Štěrba: “Nad Brnem jsme v letošní sezoně ještě nezvítězili. Brno vyhrává většinu svých zápasů díky široké rotaci, dobrému doskoku a agresivitě po celých 40 minut. Důležité bude, abychom hráli s maximální intenzitou od 1. do 40. minuty, protože kdybychom předvedli takový první poločas jako proti Kolínu, nemáme šanci vyhrát. Nemůžeme domácí tým nechat ujet do dvouciferného vedení. Potřebujeme kontrolovat doskok: je jedno, kdo získá míč, hlavně aby ho doskočil někdo z našeho týmu, protože jedině tak se můžeme rozeběhnout do protiútoku. Pokud domácím necháme druhé šance ke skórování, budeme to mít velice složité.”