Ć. Třebová - Trenér univerzitní české volejbalové reprezentace LUBOMÍR VAŠINA je již z Bělehradu doma v České Třebové.

Jeho tým dosáhl skvělého úspěchu, když byl krůček od medaile a nakonec skončil čtvrtý. Vašina nám během celé univerziády posílal svůj „Bělehradský deník“, který si celý můžete přečíst na našich internetových stránkách. Pro Deník dal dohromady ještě devět srbských „NEJ“ a navíc vás nechal nahlédnout do svého foto archivu. Další fotografie si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách.

V pondělí se můžete těšit na velký rozhovor s úspěšným českotřebovským trenérem.



NEJvětší zážitek

Umístění. To, že jsme skončili čtvrtí, to je pro mě zážitek jako blázen, na to nezapomenu.



NEJvětší zklamání

Že mě nepustili s klobásou do olympijské vesnice. Byl jsem hrozně zklamaný (smích). Každý ví, jak mám rád jídlo a chodil jsem si ho kupovat. Jednou mi ji ostraha vytáhla a řekla, že tohle dovnitř nesmí. Pomohl mi ale popelář. Dal jsem mu klobásu a poprosil ho, jestli by mi ji mohl přenést. Pro jistotu jsem si nejdřív alespoň kousl. On to vzal a borec ho zase zastavil, že tam s tím nemůže. Jenže on řekl: „To je moje klobása, já ji dostal. To je moje jídlo.“ Tak ho tam fakt pustil. Ten Srb tam na mě čekal za bránou i s klobásou. Byl jsem šťastnej, že jsem vyhrál. Tak jsem si vzal půlku a půlku jsem mu nechal. Říkal, že dva roky něco takového neměl.



NEJvětší překvapení

To jakým způsobem jsme hráli, i když to takové překvapení vlastně nebylo. Vybrali jsme si dobrý tým. Strašně moc mě překvapilo, že na to, jak Srbové byli po válce na dně lidsky i materiálně, dokázali se strašně dobře starat o sportoviště.



NEJlepší stadion

Nový stadion ve Smederevu, kde jsme všechno vyhráli. Největší zážitek ale bylo hrát v hale Pionýr, kde hrála Červená Hvězda Bělehrad basket. Vešlo se tam devět tisíc lidí, hala je sice stará třicet let, ale přijdete tam, nadechnete se a cítíte ten nejlepší sport.



NEJzvláštější volejbalista

Byly tam dva velké rozdíly. Ukrajinec měřil 216 centimetrů a vedle něho hráč z Hongkongu neměřil ani metr sedmdesát.



NEJdelší cesta

Tu jsme absolvovali dvakrát. Když jsme hráli v Novym Sadu, museli jsme z Bělehradu absolvovat více než osmdesát kilometrů. Vyhráli jsme tam nad Poláky, ale na tom samém místě jsme prohráli i semifinále s Ruskem.



NEJvětší bavič

Kluci se chovali všichni skvěle, ale největší bavič byl asi Honza Krba ze Zlína.



NEJpřísnější zákaz

Zákazy byly, to je jasné. Dvakrát jsem musel nařídit večerku v jedenáct hodin, což je na dospělé lidi na univerziádě hodně brzy. Ale zase jsem jim to na druhou stranu kompenzoval.



NEJlepší jídlo

No ta moje klobása, kterou jsem si dával v supermarketu.