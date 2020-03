Zatímco jednotlivá utkání sportovních soutěží budou odehrána, byť „za zavřenými dveřmi“ bez přítomnosti diváků (včetně sobotního východočeského basketbalového derby mezi Svitavami a Pardubicemi), tak v případě hromadných akcí, kterých se účastní vyšší počet startujících, nezbylo jejich organizátorům nic jiného než je „odpískat“.

Což se bolestně dotklo například běžeckého seriálu Iscarex Cup.

Organizátoři v Kunčině u Moravské Třebové odvedli značné penzum práce v přípravě svých Deseti jarních kilometrů naplánovaných na tuto sobotu 14. března. Nemají však jinou možnost než závod zrušit.

„Zatím máme napsáno, že je odložen, ale myslím, že náhradní termín budeme hledat dost složitě, už vzhledem k obsazení sportoviště v Kunčině,“ uvedl zklamaný manažer závodu Michal Heger. „Že jsem naštvaný, to nebudu zastírat a nikdo mi to ani nemůže zakázat. Příprava závodu nás stála hodně energie, všechno jsme dělali ve volném čase. A teď obcházím partnery a ruším, co jsem měl nasmlouváno, navíc jsme získali od sponzorů finanční příspěvky, které budeme muset vracet,“ povzdechl si Heger.

Stejný osud postihl také další podnik Iscarex Cupu, kterým měl být o týden později Běh za břehem v Zábřehu na Moravě, ten byl odvolán bez náhrady. O osudu dalších závodů v kalendáři seriálu se bude rozhodovat na základě aktuální situace a rozhodnutí příslušných státních orgánů.